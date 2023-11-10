Пентагон: 95% з початкових 62,3 мільярда для військової допомоги для України вже використано

Тож ми справді благаємо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою

Сполучені Штати вже використали близько 95% з 62,3 мільярда доларів додаткового фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Наразі залишився приблизно 1 мільярд доларів для заміщення зброї, яка передається в Україну з наявних американських запасів. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу для преси 9 листопада.

Зокрема, за словами Сінгх, усі кошти, затверджені Конгресом в рамках Ініціативи сприяння безпеці України вже були використані. А рамках президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority – PDA), що дозволяють передати Україні зброю із запасів Пентагону, залишилася певна невикористана сума. Водночас як зауважила Сінгх, пакети допомоги за цією програмою ставали дедалі меншими останнім часом.

Відтак, додала прессекретарка, вкрай важливим і терміновим є питання ухвалення в Конгресі додаткової допомоги для України, поданої адміністрацією президента США Джо Байдена в пакеті з підтримкою для Ізраїля та інших безпекових ініціатив всередині й за межами країни загальною сумою понад 105 мільярдів доларів.

За ініціативою нового спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона, з пакета було виокремлено допомогу Ізраїлю, за яку – разом зі скороченням видатків на фінансування Служби внутрішніх доходів США – Палата представників, де республіканці мають більшість, проголосувала 2 листопада.

Що стосується України, то Джонсон пообіцяв поставити на голосування в Палаті представників окремий пакет допомоги Україні, як тільки в Конгресі буде погоджено допомогу Ізраїлю. Однак, демократи у Сенаті 7 листопада відмовилися голосувати за ізраїльський пакет без допомоги Україні. Обидві палати Конгресу – Палата представників і Сенат – мають ухвалити закон, щоб він потравив на підпис президенту Байдену.

Конгрес також працює над затвердженням тимчасової бюджетної резолюції, щоб відвернути загрозу “шатдауну” – часткової призупинки роботи американського уряду після 17 листопада, коли збігає строк тимчасової бюджетної резолюції, ухваленої наприкінці вересня. Для уникнення “шатдауну” й відповідного скорочення або закриття багатьох некритичних програм уряду, включно з фінансуванням допомоги Україні, Конгрес має ухвалити нову бюджетну резолюцію.

“Що стосується впливу на поле бою, ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Минулого місяця у нас була Контактна група. У середині листопада у нас буде ще одна Контактна група з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їм потрібно в їхній боротьбі. Ви бачили пакет, який ми випустили минулого тижня. Ми збираємося продовжувати розгортання пакетів, їх просто стає менше”, - додала Сінгх.

“Тож ми справді благаємо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою”.

Як повідомляв Державний департамент США в окремому пресрелізі 3 листопада, США вже 44 рази використовували надзвичайні Президентські повноваження щодо використання військової допомоги з серпня 2021 року з метою надання оборонної допомоги Україні із запасів Міністерства оборони на загальну суму приблизно 23,8 мільярда доларів. Також протягом 2023 фінансового року Міністерство оборони надало Україні безпекову допомогу на 12,1 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні вісьмома окремими траншами.