Сенат США вже наступного тижня розглядатиме пакет допомоги Україні

Вже з 4 грудня голова більшості сенатор Чак Шумер планує винести на розгляд Сенату запит на додаткову допомогу для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону, поданий президентом США Джо Байденом. Про це Шумер оголосив в листі до колег, опублікованому в неділю.

Він назвав найбільшою затримкою для голосування пакету, що передбачає понад 105 мільярдів доларів фінансування на питання національної безпеки США, позицію деяких законодавців від Республіканської партії, які наполягають на тому, щоб прив'язати допомогу Україні до нових положень із зміцнення захисту кордону США.

"Ми не можемо дозволити партійній політиці стати на шляху захисту демократії, це б зіграло на користь Путіну та Сі", - каже політик.

"Це включає питання, яке існує десятиліття і є гіперполітизованим, до пріоритетів, які мають підтримку обох партій", - йдеться в листі. Шумер закликав законодавців шукати компромісне рішення, хоч і відзначив, що деякі пропозиції республіканців щодо імміграційної політики є неприйнятними.

В Палаті представників США серед республіканців, яким належить більшість, точаться дискусії щодо майбутнього пакету допомоги Україні.

Голова комітету розвідки Конгресу США республіканець Майк Тернер заявив, що нову допомогу Україні, ймовірно, не буде затверджено до кінця року.

"Гадаю, буде дуже складно зробити це до кінця року і перепона, наразі - політика Білого дому щодо південного кордону", - сказав Тернер в інтерв'ю NBC в неділю.