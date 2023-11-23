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Повинні зробити до Різдвяних свят - конгресмен Майк Квіглі про фінансування для України
Після святкування Дня подяки Палата представників і Сенат повернуться до питання додаткового фінансування для України і Ізраїлю. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що підтримає пакетне голосування фінансування для України разом із захистом кордону, наполягаючи на окремому фінансуванні Ізраїлю.
Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до Різдвяних свят.Майк Квіглі
Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі очікує, що фінансування для України приймуть до Різдвяних свят. Він не підтримував обидві резолюції про короткострокове фінансування уряду США, тому що вони не включали допомогу Україні. Про перспективи додатковго фінансування для України Квіглі розповів в інтервʼю з Олексієм Коваленком.
Олексій Коваленко: Минулого тижня Конгрес схвалив тимчасову бюджетну резолюцію, яка не включала фінансування для України. Коли ви очікуєте розгляд фінансування для України та голосування за нього?
Майк Квіглі: Зараз відбуваються дискусії і в Палаті представників, і в Сенаті. Наступного тижня ми повернемось після святкування Дня подяки, і, думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до Різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишились до свят.
Підкреслю, це буде дуже важко. У США є старий вислів – закони вони, як ковбаски. Не дивіться, як їх створюють. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, можливо, варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та продовжуватимемо допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху.
ОК: Які фактори вирішальні в цьому процесі та впливатимуть на терміни прийняття фінансування для України?
МК: Фінансування для України не розглядається окремо. Отже, це фактор. І вочевидь, буде фінансування для Ізраїлю. Буде фінансування, пов’язане з Тайванем. Ймовірно, додадуть південний кордон США. Тож усе це буде розглядатись разом. Не думаю, що Сенат має намір ухвалювати фінансування для Ізраїлю окремо. Думаю, це буде частиною більшого пакету і це добрі новини. Треба взяти до уваги, що Палата представників досі не функціонує, що мене найбільш хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливо зараз.
ОК: У запиті Білого дому на фінансування йшлось про чотири пріоритети, зокрема, Україну, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та кордон США. У Республіканській партії звучали пропозиції поєднати фінансування для України разом із питанням кордону. Наскільки це відрізняється від пропозиції Білого дому?
Я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України.Майк Квіглі
МК: Що ж, занепокоєння полягає в тому, що серед республіканців є крайні праві, які запропонують варіанти, що нікуди не пройдуть і тільки все затримають. Я думаю, що є демократи, які готові обговорювати додаткові ресурси для кордону, про які йшлось у запиті президента Байдена, а також вносити певні коригування. Але якщо хтось захоче впадати в якусь крайність і для чогось запропонувати занадто велике фінансування, а для чогось – занадто мале, думаю, це створить проблему.
ОК: Враховуючи, що ресурси для нової безпекової допомоги Україні вже майже вичерпані, а прийняття додаткового фінансування займає тривалий час, чи не підриває це довіру у світі до заяв США про підтримку України стільки, скільки буде потрібно?
МК: Це викликає занепокоєння. Але я думаю, що у нас все буде добре. Я би хотів, щоб ми йшли уперед без проблем. Щоб було фінансування на цілий рік, і нам не довелось думати про це наступного року. Це не має бути політичним рішенням. Але, на жаль, це так. В демократіях не завжди все гладко. Але я все ще вірю, що переважна більшість у Сенаті та Палаті представників рішуче підтримують Україну, і ми це зробимо. Просто в якість моменти нашої історії бувають складні часи. Зараз один із таких моментів.
ОК: Голова адміністрації президента України Андрій Єрмак був із візитом у Вашингтоні. Які висновки зустрічей української делегації у Конгресі?
МК: У нас були зустрічі і обговорення і в умовах поточного діалогу це критично важливо. Це допомагає пояснювати та відповідати на занепокоєння, які можуть виникнути в деяких членів Палати представників. Є багато дезінформації, пов’язаної з важливими питаннями. Є люди, які кажуть, що недостатній нагляд за допомогою, або що ми в глухому куті. Я не думаю, що це так. Але я вірю, що Україна переможе. Я знаю, що в певні моменти це відбувається повільно, але вважаю, що нам доведеться мати справу із надзвичайними очікуваннями, які були на початку. Історія пам’ятає висадку в Нормандії, коли союзники не пронеслись одразу всією Францією, перетнули Рейн і прямо одразу зайшли в Берлін. У них були проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і вони зустріли сильний опір, так само як і українська армія. Нам треба це розуміти і допомагати їм більше.
ОК: Ви нещодавно були в Україні. Яке повідомлення ви привезли з України для ваших колег у Конгресі?
МК: Це була двопартійна поїздка, щоб продемонструвати те, що ми міцно підтримуємо Україну. Це був дипломатичний посил і я вважаю, що він був вдалим. Важливо було зустрітись з нашим військовим керівництвом у Польщі, донести інформацію до наших колег, зустрітись з президентом Зеленським і його радниками з оборони, щоб почути більш детальну інформацію, отримати розуміння ситуації та існуючих потреб. А потім повернутись з цією інформацією і передати її нашим колегам в адміністрації Байдена.
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"Перемогу писатимуть ті, хто виживуть". Андріана Арехта-Сусак про втому від війни, компроміс з росіянами та примусову мобілізацію
Андріана Арехта-Сусак — голова Жіночого Ветеранського Руху та сержантка Сил спеціальних операцій України. Вона звільняла Київщину, Харківщину та Херсонщину. А в грудні 2022 отримала поранення, підірвавшись на протитанковій міні.
У листопаді Андріана вдруге від початку повномасштабного вторгнення відвідала Вашингтон із адвокаційною місією — вона пояснювала американським високопосадовцям, як Україна використовує допомогу США, та чому не можна припиняти підтримувати країну зараз. Під час зустрічі із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном, військова сказала йому, що Сполучені Штати програють у цій війні, якщо не вивчатимуть досвід України.
Про те, який прогрес у розбудові українських Збройних сил, як військові реагують на помпезне весілля Львівського експрокурора, чи усім доведеться воювати та чому після перемоги буде важче, вона розповіла Марії Ульяновській.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Андріано, розкажи про свій візит до Вашингтона.
Ми переходимо від етапу “ми боремося вічно” до етапу “ми боремося швидко і швидко здобуваємо перемогу”.
Андріана Арехта-Сусак, українська військовослужбовиця: Нас четверо ветеранів, які приїхали адвокатувати за надання допомоги Україні та пояснювати американським посадовцям і конгресменам, що відбувається зараз на лінії фронту. Американцям важливо розуміти, куди йдуть їхні податки, на яку допомогу. Тому ми пояснюємо, що ми отримуємо та як використовуємо західне озброєння на полі бою. Крім цього, зараз в Америці бурхливі часи, і був запит на додаткову допомогу Україні від президента США Джо Байдена. Тому ми пояснюємо, що для нас це дуже важливо, що не можна відкладати допомогу Україні, не можна розділяти її на частини, і що ми потребуємо її саме зараз для досягнення перемоги, що ми переходимо від етапу “ми боремося вічно” до етапу “ми боремося швидко і швидко здобуваємо перемогу”.
М.У.: Ви були тут минулого року зі схожою місією. Наскільки ці два візити відрізняються? Чи відчуваєте ви зменшення уваги до України?
А.А-С.: Минулого року наша делегація склалася з жінок-військових. Я адвокатувала саме надання "абрамсів" і "патріотів". Тоді до нас була дуже велика увага медіа, було багато зустрічей — усі хотіли почути наші свідчення про те, що відбувається в Україні. Сьогодні увага більше прикута до Близького Сходу. Хоча це зло, з яким зустрілися ми та Ізраїль — має одне обличчя. Цього разу у нас було багато призначених зустрічей із конгресменами, але оскільки було голосування за спікера, ми говорили з їхніми підлеглими — сподіваюсь, вони донесуть інформацію.
М.У.: Як ти пояснюєш конгресменам і високопосадовцям, з якими ви зустрічаєтесь, чому потрібно підтримувати Україну далі?
А.А-С.: Важливо пояснити, що допомога доходить до військових, вона не розкрадається, вона йде саме на поле бою і ми її використовуємо. Друге — що ціна податків, які витрачають на Україну, не співмірна з життями людей. І хоча ми виснажені, ми не маємо іншого вибору — в нас немає індульгенції не воювати за стабільність Європи, Заходу, за нашу країну, за звільнення наших територій, людей і свободу. Я запитую: “Скільки коштує життя американського солдата”? Воно насправді дорожче в матеріальному значенні. І хоча життя не оцінюється в грошах, світ жорстокий, до цього потрібно звикнути, і ціна людини в економічному плані є.
Світ іде до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні війська НАТО будуть воювати проти країн-агресорів
Якщо солдати в Українській армії закінчуються — хто буде захищати стабільність Європи? Хто буде захищати демократію і свободу? Світ показує, що консолідація тероризму зараз сильна: ХАМАС приїжджає з офіційним візитом до Москви, у нас використовують іранські дрони, я бачу іранську колу у звільнених селах. Світ іде до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні війська НАТО будуть воювати проти країн-агресорів.
М.У.: Як вони реагують, коли ти їм це говориш?
А.А-С.: Деяких ми переконуємо, деякі укріплюються в своїй позиції, деяким конгресменам ми даємо відповіді на запитання їхніх виборців — тобто ми їх посилюємо, щоб вони мали аргументи, чому вони голосують за чи проти. Деяких ми критикуємо, а з деякими ми проводимо такі контр-зустрічі, які завершуються тим, що ми йдемо і далі боремося, а вони живуть своїм життям і далі голосують чи не голосують за підтримку України.
М.У.: Я знаю, що на днях у тебе була зустріч із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном — яке він на тебе справив враження?
А.А-С.: Його називають легендою повітряних сил — у нього було багато бойових вильотів і мені хотілось просто як людині зустрітися з ним, як ветеранці, як військовій. Я спитала його зухвало — з точки зору звичайного сержанта — чому вони не вивчають уроки.
Зараз американські експерти і ті, хто можуть ділитись досвідом, не знаходяться на території України. Коли ми отримуємо зброю, нам навіть немає в кого спитати, як краще її застосовувати в тактиці. Я сказала йому, що потрібно вивчати уроки, тому що прийде час, що вони також можуть воювати. Через те, що ми не можемо дати свою експертизу і співпрацювати, вони не мають можливості модернізувати свою армію і змінювати тактику, і будуть слабші, зустрівшись із ворогом в майбутньому.
М.У.: Ти маєш на увазі, що є потреба в тому, щоб США проводили більше навчань для українських солдатів?
А.А-С.: Це і про навчання, але також про співпрацю на території України. Україна зараз — перший в світі полігон війни в XXI столітті. В нас зараз знаходяться данські і британські солдати, вони вивчають, як ми використовуємо їхню зброю і модернізують її відповідно до наших відгуків. І дивно, що США — лідер у матеріальній підтримці щодо зброї — але вони програють бо не враховують наш зворотній звʼязок.
М.У.: Ти у Збройних силах як доброволиця ще з 2015 року. Розкажи який прогрес ти бачиш у розбудові армії?
А.А-С.: Я не можу сказати що у нас була армія в 2014 році — була частина механізованих бригад. Але тоді Україна потребувала добровольців, які прийшли з Майдану і просто мобілізувалися. Зараз це вже всі військові.
Звичайно прогрес є. По-перше, навіть по картинці — яка армія була тоді, і яка зараз. Коли ми виходимо на парад — всі Сили спеціальних операцій, Морська піхота — наскільки ми красиві і круті. По-друге, забезпечення — якщо в 2014-2015 нам не було, що одягнути і ми штурмували секонд-хенди і купляли там форму, або воювали, як я — в кросівках, то зараз армія забезпечена формою, амуніцією. Пройшла реформа харчування і в нас тепер все дуже смачно, хороші сухпайки.
У нас досі є проблема з медичним забезпеченням, бо аптечки чи турнікети — це одноразовий матеріал, і потрібно говорити про якість. Турнікети повинні бути не китайські, які ламаються, а такі, які рятують життя. З медичною реформою ще потрібно працювати, тому що в нас потребують змін і військові шпиталі, і стабілізаційні пункти, і евакуація поранених, яка відбувається за рахунок активістів та волонтерів.
У питанні рівності — в Україні зараз мало не найвищий відсоток жінок в армії серед військ НАТО — 5 000 відповідно до даних знаходяться на передовій. Форма у нас така, як і в чоловіків. Ми змогли одягнутися в бронежилет, який відповідає антропологічним даним жінки і зараз боремося за такі бронежилети для парамедиків, тому що їм доводиться у важкій амуніції витягувати поранених. Білизни в нас досі немає. Я запропонувала рішення: не робити білизну, а просто компенсувати грошима, як в інших країнах, щоб людина купила те, що їй подобається, і щоб це питання вже закрити. Але нам досі видають чоловічі труси. Для жінок часто не вистачає маленьких берців, форми маленького розміру.
Зараз критичною є зброя. Ми отримали західну зброю і це не співмірно з тим, що було раніше. Також треба дрони — це технічне бачення і зараз треба перевести війну в технології, автомобілі, евакуаційні машини броньовані і легкі, які будуть вивозити поранених.
Важливо, щоб люди піднімалися в своїх містах, вимагали і допомагали державі побудувати інклюзивні міста і заклади для того, щоб люди на візочках і з протезами не були закриті в приміщеннях
Дуже важливо також удосконалити маршрут військового після поранення і потім реабілітаційний процес — не вистачає фахових реабілітологів, ерготерапевтів. Я зараз дуже сильно адвокую за паліативні чи медзаклади, які будуть доглядати і підтримувати людей з першою групою інвалідності, які не повернуться до соціального життя.
Важливо, щоб люди піднімалися в своїх містах, вимагали і допомагали державі побудувати інклюзивні міста і заклади для того, щоб люди на візочках і з протезами не були закриті в приміщеннях. А третя група інвалідності і навіть друга — повертається на фронт далі, тому що війна не закінчилась.
М.У.: В одному з інтерв'ю ти сказала, що боїшся, що люди, які повернуться з війни з інвалідністю, після перемоги залишиться на вулиці з простягнутою рукою — як це вже було в історії. Що можна зробити щоб цього не сталося?
А.А-С.: Ми маємо зрозуміти, що економічно ми не витягнемо те, що в нас прописано в законодавстві і треба змінювати повністю всі пільги, тому що це навантаження на бюджет. Привілеї ветеранів мають залишатися у людей з першою групою інвалідності, людей на візочках і з протезами, людей, які закриті в психіатричних лікарнях після важких контузій, черепно-мозкових травм і того жахіття, яке вони бачили. Для мене важливо зараз побудувати їм середовище, щоб вони жили а не існували. І це є першочергово. Усім іншим треба просто нормальний медичний сервіс, щоб повернутися до фізичного життя. І ще робочі місця.
Після війни буде набагато важче — буде велика кількість суїцидів через деякий час — на жаль статистики з 2014 року у нас немає. Ми чомусь гасимо пожежі, коли вони вже горять. Я впевнена, що таке буде [ветерани на вулиці], тому що, як показує практика, війна відійшла від Києва, від інших міст, і частина людей поводиться так, як поводилась після 2014 року. Тоді ми повертались з фронту і нам казали, що нас туди не посилали, що ми воювали за якихось політиків. Таке буде, але для того, щоб це мінімізувати, я вірю що в нас буде освітній процес, держава дасть якісь податкові пільги для бізнесів, які будуть наймати ветеранів.
У нас буде достатньо груп підтримки сформованих на рівні ветеранських організацій, щоб ми допомогли один одному. І щось треба створити для сімей, які будуть зустрічати цих ветеранів і не знатимуть, який алгоритм дій в такій ситуації. Перша загроза зараз — це війна, а друга загроза — це повернення. Справимося якось і з тим, і з тим.
М.У.: Суспільство звикло до війни?
Треба реінтегрувати не ветеранів, а суспільство
А.А-С.: Як кажуть, треба реінтегрувати не ветеранів, а суспільство. Чи ми як суспільство звикли до війни — залежить, про кого йдеться. Суспільство, де майже кожна сім'я втратила когось близького — я думаю, що ні, потрібен час для того, щоб їхні рани закапсулювалися. Якщо говорити про військових — військові стомлені. Чи вони звикли до війни? Ну хто як — хтось вигорів, хтось з 2014 року воює і далі буде воювати, тому що місія така. Хтось через страх звикає і бореться далі, тому що боїться, що діти будуть воювати. А хтось взагалі навіть не зрозумів, що війна.
М.У.: Коли ти як військова бачиш фотографії з весілля Львівського експрокурора — що ти в цей час відчуваєш?
А.А-С.: Я бачила, що він просив журналістку не публікувати матеріал, бо його сімʼя допомагає армії. Але в нас така кількість запитів від волонтерів і військових, і маленькі донати рятують, 20 тисяч дітей вивезли і невідомо, де вони, люди які зникли, чи які в полоні, поранені, яким треба допомога на лікування чи протезування.
Є сіра маса, яка не включена — чого вони мають впливати на якісь процеси в Україні, якщо вони взагалі не причетні до цієї країни?
Що я відчуваю? Біль — ні. Ненависть — ні. З 2014 року в мене світ ділиться на чорне та біле. Я не вважаю їх громадянами України за яку я борюсь, і за яку борються всі інші класні чуваки і дівчата. Я б взагалі не давала таким людям право голосу. Є сіра маса, яка не включена. Чого вони мають вибирати і впливати на якісь процеси в Україні, якщо вони взагалі не причетні до цієї країни ніяк, крім грошей і такого, що вони показують? Для чого вони це показують?
Боляче — тому що я знаю ціну. В 2014 році я рахувала втрати по сто друзів за три місяці, а зараз я вже навіть не знаю, де і хто. З тих побратимів, з якими ми в Айдарі воювали, нас лишилось — на пальцях рук перелічити. А ще важче буде, що про перемогу ж будуть розказувати ті, хто виживуть, і що вони будуть розказувати? А виживе нас дуже мало. І буде дальше життя йти — життя має продовжуватися.
М.У.: Як ти сприймаєш, коли люди говорять, що втомились від війни?
А.А-С.: Ну всі втомлені, мені здається. Але коли говорять “втомлені від війни” і тому розважаються в нічному клубі, не дивлячись на комендантську годину, — це одне. Але я думаю, що сім'ї, які втрачають близьких, або чекають на полонених, чи хоча б звісточки, чи він живий, чи не можуть забрати тіло з Бахмута вже скільки часу і чекають, щоб його поховати — вони втомлені. Діти втомлені, тому що діти ростуть без батьків. Батьки втомлені. Військові без ротацій, без нормального сну, харчування, весь час під обстрілами, ризикуючи життям — втомлені. Хочеться побачити рідних, хочеться поїхати додому, хоча б на два дні. І далі повертаємося, тому що розуміємо, що час іде, а час дорого коштує.
Україна втомлена від війни, але війна ж продовжується, треба видихнути, взяти волю в кулак і далі працювати
Україна втомлена від війни, але війна ж продовжується, треба видихнути, взяти волю в кулак і дальше працювати. В кого є розуміння і поняття відповідальності — тому що громадянство це відповідальність — не втомлюються і працюють далі. Батьки, які отримують допомогу за втрачену вбиту дитину і віддають ці гроші на фронт — вони не втомились?
М.У.: Попри твоє важке поранення, ти збираєшся повертатися на фронт?
А.А-С.: Я дуже хочу повернутися. Є один вихід — повернутися і працювати з командою із групою в бойових умовах. В іншому випадку, я буду адвокатувати, або робити щось дуже важливе для країни, що хоча би не малесенький відсоток буде співмірне з тим, що ми робимо там.
М.У.: Дуже багато військових з пораненнями, з ампутаціями повертаються на фронт — не вистачає людей?
А.А-С.: По-перше, шлях пораненого — дуже довгий. Але навіть, якби люди повертались швидше, не вистачає людей з досвідом. Люди з досвідом вже закінчуються. Мобілізовані, які щойно прибули після навчання на полігонах, потребують часу для обстрілу. Тому що тренуватися з дерев'яним автоматом на полігоні — це одне, а інше — попадасти під Гради, "фосфори" і не розуміти, що навколо відбувається.
Якщо говорити про мобілізацію — так, нам не вистачає людей зараз. Тому що людський ресурс Росії — безмежний, а нам не вистачає людей, які будуть добре виконувати функції, ухвалювати рішення і вкладати свої мізки у розбудову цієї армії. За два роки ми виснажені, в нас дуже багато втрат, багато поранених, які ще не повернулись на службу, і це довгий процес. А росіяни ж нікуди не пішли за цих два роки, поки це все відбувалося і далі все відбувається. Потім питають, чому контрнаступ не відбувається швидко — а ким закривати?
М.У.: Що б ти сказала людям, які бояться мобілізації?
А.А-С.: Я не розумію цей страх, бо я інша — я зірвалась і пішла. Але я усвідомлюю що ви боїтеся, і страх — це нормально, але його треба якось перелисилити, тому що відповідати потрібно буде усім. Треба вже починати вивчати зброю, парамедицину і готуватися. І ще один бонус: військовим можна їхати у відпустку за кордон — ви можете поїхати на море в Єгипет з сімʼєю.
М.У.: Ти віриш у те, що будуть воювати всі — чоловіки і жінки, і всі пройдуть через Збройні сили?
А.А-С.: Хотілось би надіятись, що ні.
М.У.: А ти віриш, що ні?
А.А-С.: Я вірю, що критична більшість буде. Дуже не хочеться, але я не вірю, що не всі будуть воювати.
М.У.: Є люди які кажуть що вони не народжені для війни…
А.А-С.: А мої батьки коли мене робили, то прямо у броніках! Ну що таке не народжені для війни? Я теж не народжена для війни була — я розвивала японські і французькі косметологічні бренди на ринку України, мазались мизючками, ходила в салони краси — і це було прекрасно. Що це таке “не народжений для війни”? Ти людина — іди тренуйся.
М.У.: Люди, яких примусово мобілізували на вулиці, на вокзалі і одразу забрали на полігон — чи є з них користь потім в армії?
А.А-С.: З усіх можна зробити хороших солдатів. Якщо вони попадають в середовище нормальних мотивованих людей і починають тренуватися. Є такі, що не хотіли мобілізовуватися, а стали класними солдатами. Їх мобілізували насильно і вони на адреналіні кажуть, що тільки почали жити, і їм це в кайф. А є такі, що не сприймають і далі бояться. Це залежить від усвідомлення своєї відповідальності, як громадянина України.
М.У.: Що може зробити Україна з тими ресурсами які є, щоб пришвидшити перемогу?
А.А-С.: Залежно від того, що таке перемога для кожного. Якщо говорити про відновлення кордонів, повернення людей, репарації і відповідальність в суді за злочини — це довгий процес.
Україна може використовувати правильно людський ресурс. Зміни мають відбуватися як в армії, так і в суспільстві. Це взаємоповʼязані речі — як ми воюємо, так вони повинні тут будувати ветеранську політику та інше.
Щоб швидше перемогти, треба включити мізки, працювати на різних рівнях дипломатичних правил, і не боятися в Україні боротися з усім російським — бізнесом, церквами, оцими чуваками, які і в Росії, і тут — щоб викорінити вже раз і назавжди його з України. Ну а ми свою роботу як військові будемо робити — іншого виходу нас немає.
М.У.: Час від часу з'являється теза про те, що треба Україну схиляти до перемовин, тому що це все дуже затягується, в Україні закінчуються люди… Як ти реагуєш на такі тези?
Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями
А.А-С.: Ніяких компромісів чи столів переговорів — однозначно. Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями. Переговори можуть бути тільки на умовах України, тобто виведення військ, повернення всіх територій, репарації і відбудова повністю на за російські кошти, суд щодо злочинів і геноциду, який вони створили.
Я не вірю в Будапештські меморандуми і якісь гарантії того, що вони не нападуть знову. Україна має бути в НАТО — це дасть якусь гарантію безпеки нормального світу проти ненормального.
Ніякі військові не сприймають переговори — кожна сім'я втратила когось, і не одного. Як це пояснити людям? Як мені собі пояснити? А як ті, кого вже немає? Однозначно — ні. Або світ зупиниться, або буде крах всьому.
М.У.: Сприйняття війни на передовій і в Києві — різне, в Києві і в Польщі — різне. Люди будуть повертатися — і ті, в кого є бойовий досвід, і ті, в кого немає, і ті хто взагалі проспав війну і провів її в Таїланді — вони теж будуть повертатися, тому що це їхня країна. Як потім людям уживатися?
А.А-С.: Весело — як в психіатричній лікарні чи в цирку. Буде дуже весело і дуже важко. Звичайно 2022 не порівняти з 2014 — наскільки прокинулось суспільство. До громадського сектору приєднався і бізнес, і освітні і культурні діячі, і люди, до яких ми як ветерани, не мали доступу. Якщо нас буде критична маса, то нам звичайно буде легше. Я думаю, що ця свідомість переважить усе інше і час просто допоможе інтегруватися. Якщо ж нас всіх повбивають і перемогу будуть писати ті, хто виживуть, і ті хто залишиться, — побачимо, як буде. Я ж не буду знати.
Буде дуже важко. Я бачила побратимів з важким психологічними травмами — і це навіть не співмірно з 2014 роком — в яких клініка, таблетки, сни, крики, агресія. Це ще всі не повернулися. Піхота, яка в окопах, яка під обстрілом 24 години — вони повертаються і не розуміють нічого, не чують. Буде дуже важко, коли всі повернуться, а в нас не вистачить експертів, психологів, допомоги, людей, які будуть підтримувати, сім'ї не будуть знати, що відбувається.
Зараз ми розуміємо оцю круту штуку, що ми можемо їх побити. Ну хоч перший раз в історії
Потрібно навчитись жити, комунікувати і знаходити якісь спільні теми з такими, як ми, і нам з такими, як інші люди. Найважче для ветерана — це відсутність спільних тем для розмов, коли ти приходиш зі своїм досвідом, вибухами, хаймарсами, а у людей проблема, який умивальник вибрати — це просто космос і Земля.
Але я думаю що буде все добре. Зараз ми розуміємо оцю круту штуку, що ми можемо їх побити. Ну хоч перший раз в історії. Бабця моя в Сибіру відсиділа 20 років, прадід в УПА вбитий. Ми можемо оцей перший історичний час у ХХІ столітті дати росіянцям хорошого “цього”. І ми тоді живемо весело і щасливо.
М.У.: Я знаю, що ти теж не звертаєшся до терапевта і не працюєш з тим, що ти прожила — чому?
А.А-С.: Я не знаю, чи воно мені потрібно. В мене є побратими, коло підтримки посестер. Але я не звертаюся ще з однієї причини — я не хочу зараз руйнувати блок, який я собі побудувала з чорним гумором. В мене є психотерапевтка, до якої я звернусь, просто не зараз.
Найкраща терапія — йдеш на кладовище, куриш з побратимами, розказуєш і йдеш спокійний додому
Найкраща терапія — йдеш на кладовище, куриш з побратимами, розказуєш і йдеш спокійний додому. Я не спілкуюсь з родинами полеглих, не відвідую похорони — бо мені важко це все. І я ні з ким із них не попрощалася. Я продовжую з ними говорити.
М.У.: Яка твоя надія на життя після перемоги?
А.А-С.: Я мрію просто кудись їхати в будиночку на колесах з дитиною і чоловіком. Щоб дитина була біля мене, і ми не вчилися, не працювали, а просто спілкувались з різними людьми, показували йому якісь історичні факти. Тому що він страждає від війни найбільше.
Хочеться закарбувати цю історичну пам'ять настільки довго, щоб більше ніяка зараза не мала можливості і бажання мати з нами справу.
Було би добре бути суб'єктом в політиці і самим диктувати правила — в мене є мрія про суб'єктність України у світі. Щоб наш бізнес виходив в світ, і були хороші умови для інвестицій із Заходу, щоби все розбудовувалося.
І хочеться вкласти в кожну розбудову пам'ять не про жаль, а про гордість. Ми вчора гуляли ввечері з екскурсією Вашингтоном — скрізь гордість американської нації. І хочеться закарбувати цю історичну пам'ять настільки довго, щоб більше ніяка зараза не мала можливості і бажання мати з нами справу. І хочеться просто посмішок дітей.
"Серед 35 тисяч новоприбулих росіян, впевнений, є представники спецслужб". Посол України в Аргентині про російських біженців і пропаганду
Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея із перемогою на виборах і висловив вдячність "за його чітку позицію на підтримку України".
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентині Юрій Клименко в коментарі Голосу Америки зазначив, що "новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей із самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну засуджував російську агресію та висловлював солідарність з Україною".
Посол висловив сподівання, що за президентства Мілея "вдасться суттєво активізувати українсько-аргентинські відносини, та що Аргентина долучиться до реалізації українських ініціатив, зокрема, Формули миру президента України Володимира Зеленського."
Напередодні виборів в Аргентині Голос Америки поспілкувався з послом України в Аргентині Юрієм Клименком про політичну ситуацію в країні та російський вплив у регіоні. Як заявляють в Державному департаменті США, російський уряд фінансує кампанію з дезінформації в Латинській Америці, мета якої - підірвати підтримку України та пропагувати антинатівські й антиамериканські ідеї. Також 6 листопада в Інституту миру США аналітики представили нове дослідження щодо російського впливу в Латинській Америці, в якому йдеться, що Москва вважає своїм обовʼязком тримати Латинську Америку під власним інформаційним контролем і їй вдається успішно це робити.
Інтерв'ю скорочене та відредаговане для ясності плинності.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Пане Юрію, ви стали послом України в Аргентині через рік після початку повномасштабної війни Росії проти України. Скажіть будь ласка, яким був процес налагодження зв'язків в країні, де вище керівництво Аргентини займає доволі неоднозначну позицію: за кілька тижнів до початку повномасштабної війни РФ проти України тодішній президент Аргентини Альберто Фернандес зустрічався із Путіним і сказав, що саме Аргентина може стати воротами Росії в Латинську Америку. Також знаємо, що Аргентина відмовилася передавати Україні зброю і не запровадила санкції проти Росії. Разом із тим Аргентина проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує спробу Росії анексувати українські території. Тобто риторика змінюється?
Фактично відразу після повномасштабної агресії аргентинська сторона засудила повномасштабне російське вторгнення і почала підтримувати більшість, фактично всі українські ініціативи в рамках ООН
Юрій Клименко, надзвичайний і повноважний посол України в Аргентині: Передусім Аргентина ніякими воротами Росії не стала. Фактично відразу після повномасштабної агресії аргентинська сторона засудила повномасштабне російське вторгнення і почала підтримувати більшість, фактично всі українські ініціативи в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Навіть перейшла до такого рівня підтримки, як співавторство українських резолюцій в рамках ООН. Один із таких важливих документів, співавтором якого стала Аргентина, - це резолюція Генасамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", проголосована 23 лютого 2023 року. Це лише один із таких символічних документів, які я хотів би відзначити. Нещодавно у Нью-Йорку Аргентина підтримала українську ініціативу щодо прав людини на окупованих українських територіях, включно з Кримом. Тобто ця тенденція підтримки триває і поглиблюється.
Аргентинська сторона також долучилася до участі в зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників, які відбулися, зокрема в Джидді 5 липня та на Мальті 28 жовтня щодо реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.
Тобто Аргентина бере участь у відповідному переговорному процесі щодо реалізації "формули миру" та проведення Глобального саміту миру.
Хотілося б, щоб Аргентина долучилася до виконання конкретних пунктів "формули миру".
Звісно, хотілося б, щоб Аргентина долучилася до виконання конкретних пунктів "формули миру"...
Ми розраховуємо, що Аргентина долучиться разом із іншими членами світового співтовариства до реалізації "формули", а також проведення Глобального саміту миру.
Звісно, маємо очікування щодо інших важливих для нас пріоритетів, як-то створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України і міжнародного компенсаційного механізму за збитки внаслідок агресії. Тобто є певний позитивний процес. Маємо певні позитивні очікування щодо подальших перспектив.
І.Ш.: Щодо санкцій. Чому Аргентина не запровадила санкції щодо Росії, настільки тісними досі були зв'язки Буенос-Айреса з Москвою?
Ю.К.: Відповідну роз'яснювальну роботу щодо запровадження санкцій здійснюємо регулярно, але тут треба зважати на те, що є сталі підходи щодо санкцій у країнах Латинської Америки. Країни Латинської Америки санкції запроваджують лише винятково в тому разі, коли є рішення Ради Безпеки ООН. Це їхній традиційний підхід, не лише Аргентини, але й власне всіх країн Латинської Америки. Звісно, ми зі свого боку намагаємося пояснювати навіщо санкції щодо Росії потрібні, акцентуємо, що санкції є одним із інструментів для зупинення повномасштабної війни Росії проти України...
Я думаю, що наші аргументи, можливо, не так швидко, як хотілося б, але поступово доносяться. Не скажу, що безпосередньо санкції запроваджуються, але певні рішення щодо конкретних російських постачальників чи операцій все ж таки аргентинська сторона ухвалює з урахуванням тих санкцій, які були запроваджені нашими партнерами.
Не буде реалізовуватися політика business as usual з РФ
Я думаю, що поступово ситуація буде змінюватися, принаймні точно можу сказати, що не буде реалізовуватися політика business as usual з РФ в контексті торговельно-економічного співробітництва.
І.Ш.: Щодо російських біженців. В одному з інтервʼю ви розповідали про великий наплив росіян до Аргентини від початку повномасштабної війни РФ проти України. Чи продовжують прибувати росіяни до Аргентини, під якими приводами, чи передбачені для них якісь пільги? А також яка ситуація з переселенцями з України?
Ю.К.: Для того, щоб стати біженцем в Аргентині, отримати цей статус, потрібно довести, тобто надати відповідні документи, які підтверджували б причини, чому людина намагається отримати статус біженця. Тобто далеко не кожен із новоприбулих росіян отримує цей статус.
До Аргентини прибуло близько 35 тисяч росіян
Якщо поглянути на останні статистичні дані, то з середини 2022 року натепер до Аргентини прибуло близько 35 тисяч росіян. Це доволі великий показник.
При цьому, варто брати до уваги, що близько 10 тисяч із них - це жінки, які прагнуть народжувати дітей в Аргентині для того, щоб потім батьки також могли отримати аргентинське громадянство. До росіян, я б не сказав, що прихильне чи лояльне ставлення. До них уже стримано-насторожене ставлення з боку аргентинського суспільства. Більшість росіян так чи інакше асоціюються з країною-агресором. Звісно ж, є категорія аргентинців, які з певним співчуттям ставляться до деяких росіян, які, як вони вважають, були вимушені втікати від переслідувань кремлівського режиму.
Серед 35 тисяч росіян, які сюди прибули, впевнений, що є представники російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території
Але ж тут треба чітко усвідомлювати, хто є хто. Тому що серед цих 35 тисяч росіян, які сюди прибули, впевнений, є представники і російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території і зміцнити свої позиції в Латинській Америці...
Більшість із них є доволі фінансово забезпеченими, вони не працюють, живуть у доволі комфортних умовах, переважна більшість із них не володіє іспанською мовою.
Росіяни, що прибули, якихось пільг для себе не мають. Але вони користуються можливостями, які можуть отримати від аргентинської системи. Наприклад, я згадував про жінок, що приїжджають сюди народжувати. Вони можуть скористатися певними можливостями аргентинської системи охорони здоровʼя. І така кількість людей, що потребує медичного обслуговування, стає доволі високою. Стало очевидним уже певне навантаження на аргентинську систему охорони здоровʼя.
Більшість росіян на певному етапі звертається із запитом щодо дозволу на проживання. Але почастішали випадки, коли при наданні запиту на продовження перебування в Аргентині представники Росії надають підробні документи. І це, звісно, впливає на ухвалення рішень щодо продовження їхнього перебування в Аргентині.
При цьому я хотів би підкреслити одну характерну рису, яка є помітною. Це російський великодержавний шовінізм, який простежується у їхній поведінці й тут. І цей великодержавний шовінізм не так тут стосується українців... Тут він має інші прояви. Це стосується ставлення до представників Латинської Америки, передусім пересічних аргентинців. Тобто це така зверхність щодо місцевого населення.
Хочу відзначити дуже сприятливе ставлення до українців, які вимушені шукати тимчасовий прихисток в Аргентині
Щодо українських вимушених переселенців, які останнім часом прибули з нашої держави у зв'язку з російською повномасштабною агресією, за нашими даними, їхня кількість невелика - понад 400 осіб. Звісно, на це впливають різні фактори. Передусім це географічна віддаленість України від Аргентини, логістичний аспект. Але я хочу відзначити дуже сприятливе ставлення до українців, які вимушені шукати тимчасовий прихисток в Аргентині, з боку аргентинського уряду, з боку відповідних служб.
Хотів би привернути увагу до ще одного аспекту - гуманітарної допомоги, яка надходить із Аргентини. Донині із березня 2022 року в Україну було відправлено 15 гуманітарних вантажів загальною вагою в понад 130 тонн. Тобто є активна взаємодія з аргентинськими урядовими структурами, з Аргентинською агенцією міжнародного співробітництва і гуманітарної допомоги, українською громадою, єврейською громадою, підприємцями та всіма небайдужими. Фактично зараз Аргентина є лідером серед країн Латинської Америки в наданні гуманітарної допомоги Україні.
І.Ш.: Нещодавно з'явилася інформація від Державного департаменту США про те, що Росія активізувала свій пропагандистський вплив на країни Латиської Америки. Також Інституту миру США дослідив російський вплив в Латинській Америці. Як Росія використовує інформаційні джерела в Аргентині і чи багато ознак російської пропаганди ви бачите в аргентинських ЗМІ? Чи дійсно іспаномовні версії російських телеканалів, такі як Actualidad RT і Sputnik Mundo популярні в Аргентині?
Ю.К.: Я б не сказав, що російські пропагандистські телеканали мають значну популярність, чи що зріс їхній вплив. Про Аргентину я такого не можу сказати. Дійсно, на жаль, в Аргентині
В Аргентині досі функціонує телеканал Actualidad RT, Russia Today
досі функціонує телеканал Actualidad RT - Russia Today. Хоча ми зі свого боку постійно привертаємо увагу до його діяльності, до продукування ним антиукраїнських, антидемократичних фейків. Але поки що цей канал існує. Я не скажу, що він популярний. Передусім представники аргентинського суспільства отримують інформацію з власних ЗМІ...
На жаль, маховик російської пропаганди досі продовжує обертатися, але робимо все можливе, щоб протидіяти діяльності цих російських каналів новин іспанською мовою, привертаючи увагу до їхнього деструктивного і підривного характеру.
У контексті російської пропаганди хотів би також привернути увагу до того, що в Аргентині досить поширені ліві настрої. Тут, до речі, існує Комуністична партія Аргентини, яка заснована в 1918 році. Тут також є структура Лівий фронт - це соціалістична політична партія троцкістського ґатунку. Тож російська дипломатія використовує ці течії для поширення своїх наративів в Аргентині.
Зараз позиції кремлівського режиму суттєво похитнулися в Латинській Америці і вони намагаються знайти спосіб "реанімувати" втрачені позиції.
І.Ш.: У свіжому дослідженні Інституту миру США йдеться саме про значну роль російської послів у пропаганді наративів Кремля в Латинській Америці. Мовляв, вони працюють там по багато років, добре володіють іспанською мовою, мають налагоджені зв'язки та доступ до медіа. Чи спостерігаєте ви такий вплив в Аргентині?
Ю.К.: Я таких послів в Аргентині не зустрічав. Я тут, щоправда, досить нетривалий час працюю, менше року, але такого посла в Аргентині я не бачив. За моєю інформацією, очільник російської дипломатичної місії в Аргентині не зовсім добре володіє іспанською, користується послугами перекладача, що, звісно, значно ускладнює його роботу в питанні комунікації з аргентинськими політиками та представниками ЗМІ. З мого
Вважається моветоном запрошувати представників Росії на дипломатичні чи інші публічні заходи
досвіду, зараз вважається моветоном запрошувати представників Росії на дипломатичні чи інші публічні заходи. На більшості заходів їх не помітно і вони не зовсім бажані відвідувачі... На більшості заходів, у яких я беру участь, більшість наших партнерів, представників демократичного табору, у своїх публічних промовах висловлюють солідарність із Україною.
І.Ш.: Згідно з дослідженнями, населення латиноамериканських країн у переважній більшості дотримується "нейтралітету", виступає "за мир", тобто не бачить необхідності в перемозі України в такому вигляді, якою її бачить Київ. Ви згодні з тим, що пересічні аргентинці схиляються до так званого "нейтрального" бачення миру?
Ю.К.: Усі висловлюють солідарність з українським народом - це першочергова реакція. Далі лунають слова підтримки і захоплення мужністю українського народу у протистоянні російській агресії. І також неодноразово мені доводилося чути слова віри в те, що Україна переможе. І також, щоб війна швидше припинилася. Ми намагаємося пояснювати, що це не розвіється само собою, як туман, і що ми боремося за нашу свободу в першу чергу. Саме ці слова вони розуміють найкраще, бо слово "свобода" для аргентинців - дуже важливе. Слово "свобода" згадується в аргентинському гімні вісім разів. В принципі на рівні суспільства вони розуміють нашу боротьбу. Звісно, є ще багато над чим працювати...
Один із важливих аспектів - це комунікація з громадськістю на найвищому рівні, це дуже важливий шлях впливу. Також важливими є візити аргентинських журналістів до України, які стали регулярними. Це як аргентинські журналісти, які окремо відвідують Україну, так, наприклад, нещодавно в Україні побував аргентинський журналіст, представник телеканалу Canal 26 та видання El Litoral Браян Майєр, так і їхні візити у складі латиноамериканських ЗМІ та їхні зустрічі з найвищим керівництвом, представниками уряду України. Це також дуже впливає на сприйняття аргентинським суспільством подій в Україні.
Це також і виставки, і круглі столи, які ми намагаємося проводити регулярно разом із представниками української громади та країн-партнерів. Хотів би окремо згадати активну позицію української громади. В Аргентині проживає до 500 тисяч вихідців із України та їхніх нащадків. Українська громада займає активну позицію, проводить мітинги на підтримку України...
Важливим шляхом зменшення російського інформаційного впливу в Аргентині було б запровадження і трансляція українського інформаційного телеканалу для іспаномовної аудиторії. Сподіваюся, що нам вдасться реалізувати цю ідею в майбутньому. Перший крок на цьому шляху вже зроблено, запрацював YouTube-канал UATV Español.
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