В Пентагоні прокоментували повідомлення, що поставки снарядів Україні скоротились на 30%

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не погодилась із повідомленнями про те, що США, буцімто, зменшили поставки для України артилерійських снарядів НАТО на 30% з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

"Так, я бачила цю історію. Я б заперечила це твердження. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми надалі будемо це робити з наближенням зими. Ми здатні це зробити. І також ми здатні підтримати Ізраїль у його потребах, щоб захиститися у війні з ХАМАСом", - сказала Сінгх відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша під час брифінгу для преси у вівторок.

Раніше видання ABC News повідомило, з посиланням на українського посадовця, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу поставки снарядів стандарту НАТО, зокрема снарядів 155-мм калібру скоротились на 30%.

"Вони (посадовці США - ред.) казали, що це не вплине на зобов'язання (від США - ред.), але це вплинуло", - цитує АВС слова українського посадовця, який говорив з виданням на умовах анонімності.

Снаряди калібру 155-мм є важливими для українських Збройних сил. Ці снаряди також використовує Ізраїль.

Сінгх запевнила - США можуть допомагати як Ізраїлю, так і Україні.

"Ми впевнені, що зможемо і те, й інше - і ми продовжимо робити і те, й інше", - додала вона.

Сінгх також вкотре закликала американський Конгрес схвалити запит президента США Джо Байдена на нову допомогу Україні: "Ми не зможемо зробити цього, якщо Конгрес не ухвалить додатковий запит на фінансування, який ми подали кілька місяців тому як потребу в терміновій, екстреній допомозі. І йдеться не тільки про Україну. Йдеться також про Ізраїль та Індо-Тихоокеанський регіон. Тож єдиний спосіб, як ми можемо продовжувати підтримку України, це якщо Конгрес схвалить той терміновий запит, про який ми звернулись".