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В Пентагоні прокоментували повідомлення, що поставки снарядів Україні скоротились на 30%

  • Голос Америки
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не погодилась із повідомленнями про те, що США, буцімто, зменшили поставки для України артилерійських снарядів НАТО на 30% з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

"Так, я бачила цю історію. Я б заперечила це твердження. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми надалі будемо це робити з наближенням зими. Ми здатні це зробити. І також ми здатні підтримати Ізраїль у його потребах, щоб захиститися у війні з ХАМАСом", - сказала Сінгх відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша під час брифінгу для преси у вівторок.

Раніше видання ABC News повідомило, з посиланням на українського посадовця, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу поставки снарядів стандарту НАТО, зокрема снарядів 155-мм калібру скоротились на 30%.

"Вони (посадовці США - ред.) казали, що це не вплине на зобов'язання (від США - ред.), але це вплинуло", - цитує АВС слова українського посадовця, який говорив з виданням на умовах анонімності.

Снаряди калібру 155-мм є важливими для українських Збройних сил. Ці снаряди також використовує Ізраїль.

Сінгх запевнила - США можуть допомагати як Ізраїлю, так і Україні.

"Ми впевнені, що зможемо і те, й інше - і ми продовжимо робити і те, й інше", - додала вона.

Сінгх також вкотре закликала американський Конгрес схвалити запит президента США Джо Байдена на нову допомогу Україні: "Ми не зможемо зробити цього, якщо Конгрес не ухвалить додатковий запит на фінансування, який ми подали кілька місяців тому як потребу в терміновій, екстреній допомозі. І йдеться не тільки про Україну. Йдеться також про Ізраїль та Індо-Тихоокеанський регіон. Тож єдиний спосіб, як ми можемо продовжувати підтримку України, це якщо Конгрес схвалить той терміновий запит, про який ми звернулись".

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Посол України про зверхність та пропаганду росіян в Аргентині. Інтервʼю

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Посол України про зверхність та пропаганду росіян в Аргентині. Відео

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