Білий дім: Іран розглядає можливість надати балістичні ракети Росії для війни проти України

Загалом Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів для зміцнення свого військового потенціалу

США занепокоєні, що Іран може готуватися надати балістичні ракети Росії для використання у війні проти України. Про це на брифінгу для преси заявив у вівторок, 21 листопада, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Росія стає дедалі більш ізольованою у світі, і її військова співпраця з Іраном поглиблюється. Така співпраця є шкідливою й небезпечною для України, а також і для сусідів Ірану й міжнародної спільноти загалом, пояснив Кірбі.

В Пентагоні підтвердили ці оцінки. Відповідаючи на питання Голосу Америки, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх наголосила: "Ми бачимо, як Росія продовжує зусилля, щоб заручитись підтримкою таких країн, як КНДР та Іран". Вона відзначила, Іран вже постачає дрони Росії, які "завдають ударів по українських містах, цивільній інфраструктурі".

Кірбі зауважив - Іран вже постачає Росії велику кількість безпілотників, керованих авіабомб та артилерійських боєприпасів, які Росія використовує у своїй війні в Україні.

Водночас тепер Іран може готуватися "зробити крок далі" у своїй підтримці Росії, надавши їй свої балістичні ракети малої дальності Ababil та Fateh-110.

Ці ракети було продемонстровано російському міністру оборони Сергію Шойгу під час його вересневого візиту до Ірану.

“Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні”, - зазначив Кірбі на брифінгу.

На заміну, Росія співпрацює з Іраном щодо складних військових технологій, таких як ракети, електроніка та протиповітряна оборона, а також спроможностей супутникового збору даних, каже посадовець Білого дому.

Серед прикладів передачі складних технологій Росією Ірану Кірбі вказав на закупівлю російських винищувачів Су-35, про яку Іран повідомив раніше цього року. Іран також хоче придбати додаткову військову техніку в Росії, включно з ударними вертольотами, радарами та військовими навчальними літаками.

“Загалом Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів для зміцнення свого військового потенціалу”, - додав Кірбі.

Кірбі: ПВК "Вагнер" може надати ППО Ірану, або "Хезболлі"

Також російська ПВК “Вагнер”, імовірно, готувалася надати потужності протиповітряної оборони або Ірану, або ліванській організації “Хезболла”, повідомив посадовець.

На додаток, за інформацією, якою володіють США, російська ПВК “Вагнер”, за вказівкою російського уряду, готувалася надати потужності протиповітряної оборони або ліванській організації “Хезболла”, або безпосередньо Ірану. Однак, наразі Сполучені Штати не мають інформації, чи така передача технологій відбулася, й продовжать моніторинг ситуації.

Кірбі також нагадав про санкції, які США разом з партнерами вжили проти Ірану та Росії в контексті їх співпраці та війни в України.

Зокрема, у жовтні США разом з іншими країнами зобов’язалися протистояти будь-яким спробам Ірану передавати або продавати балістичні ракетні технології. США також надали рекомендації приватним компаніям щодо практики закупівель Ірану для потреб своєї ракетної програми з метою запобігання несвідомій передачі технологій.

За словами Кірбі, США продовжуватимуть “викривати та зривати” партнерство Росії з Іраном у військовій сфері.