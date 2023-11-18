Сенат США може повернутись до законопроєкту про фінансування України “впродовж двох тижнів” 

Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти зупинці роботи уряду (так званому “шатдауну”). Перед тим обидві палати Конгресу затвердили цю бюджетну постанову, яка не включає додаткового фінансування для України, або Ізраїлю.

"Шатдаун" міг настати після 17 листопада, коли закінчилась дія попередньої тимчасової бюджетної постанови.

Україна має ресурси, якими вона може оборонятися ще певний час. Але ми переживемо зиму, і повинні планувати наступний бойовий сезон, тобто весну

Тепер Сенат та Палата представників США продовжують обговорювати, як досягти компромісу у питанні виділення допомоги Україні та Ізраїлю, з цим звернувся до Конгресу Білий дім. Натомість законодавці від республіканської партії пропонують додати до цього пакетного законопроєкту фінансування захисту кордонів.

Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що до цієї зими в України ще вистачить зброї для захисту. Тож наразі мова йде про фінансування “наступного бойового сезону”.

“Україна має ресурси, якими вона може оборонятися ще певний час. Але ми переживемо зиму, і повинні планувати наступний бойовий сезон, тобто весну. Ми маємо зробити все, щоб вони мали передбачене фінансування не лише для своїх військових, але щоб вони могли підтримувати роботу свого уряду та забезпечувати своїх людей необхідними послугами. Тому для лідерів США вкрай важливо продемонструвати свою підтримку України ухваленням додаткових асигнувань”, - сказав в інтерв’ю Громадському радіо сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін.

Кардін вважає, що Сенат у наступні два тижні може повернутись до відповідного законопроєкт, мовляв, “було б корисно, якби Сенат показав Палаті представників, де ми разом – демократи та республіканці – за допомогою підтримки комплексного додаткового законопроєкту щодо виділення фінансування. … Я сподіваюся, ми зможемо розпочати дії в Сенаті впродовж наступних двох тижнів”.

Сенатор-демократ Кардін не виключає, що до законопроєкту можуть додати пункти про захист американських кордонів, що вимагають республіканці.

Допомога Україні чутлива до часу. Люди воюють і гинуть щодня. Нам потрібно швидко діяти, щоб це зробити

Як пише видання Politico, обговорення захисту кордонів триває як всередині Республіканської партії, так і між законодавцями двох партій.

Сенатор-демократ від Іллінойсу Дік Дурбін вважає, що обговорення законопроєкту щодо фінансування України та Ізраїлю триватиме довго.

“У мене відчуття, що ми перебуваємо на дуже ранній стадії”, — цитує сенатора Дурбіна Politico. – “Це надзвичайно важливо. Допомога Україні чутлива до часу. Люди воюють і гинуть щодня. Нам потрібно швидко діяти, щоб це зробити”.

Однак, як пише Politico, поступок демократів у питанні захисту кордонів може бути недостатньо, щоб підтримати законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю. Принаймні про це вже дають зрозуміти консервативні конгресмени від Республіканської партії і пропонують обговорити зміни законодавства щодо надання притулку імігрантам. .

Сенатор-демократ Кріс Мерфі з Коннектикуту, який входить до переговорної групи, висловив ймовірність, що законопроєкт про додаткове фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону Сенат може винести на голосування після Дня подяки (після 23 листопада).

В середу лідер більшості у Сеннаті Чак Шумер не виключив, що новий законопроєкт може бути проголосований і без положення про захист кордонів, пише Politico. Республіканці запевняють, що не дозволять цьому статися.

“Ми повинні бути готові сказати: “Перш ніж ми говоримо про Ізраїль, перш ніж ми говоримо про Україну, ми маємо обговорити кордон”, – сказав сенатор-республіканець Том Тілліс. - “Ми можемо й затримати голосування за цей законопроєкт”.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що зміцнення кордону США важливіше, ніж надсилання допомоги за кордон.

"Я – великий прихильник допомоги Україні. Але наш кордон просто небезпечно поломаний”, – заявив сенатор Грем у середу цього тижня.

Навіть якщо Сенат ухвалить допомогу Україні разом із захистом кордону, ці положення має ще підтримати Палата представників США, де частина консервативного крила Республіканської партії не підтримує допомогу Україні.

Раніше цього тижня спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що підтримає пакетне голосування фінансування для України разом із захистом кордону, – про це повідомив конгресмен Дон Бейкон, пише Politico. Утім їхні колеги-республіканці із консервативного крила сумніваються, що спікер знайде достатньо голосів за це у своїй власній партії.

“Хто-небудь, поясніть мені, як ви збираєтеся отримати ці голоси”, — сказав конгресмен-республіканець із Техасу Чіп Рой. – “У нас забагато “тільки–не–українців”.

За результатами опитування Reuters/Ipsos, що було проведене цього тижня, 41% американців підтримують відправлення зброї в Україну, тоді як 32% виступають проти цього. Решта – не впевнені.