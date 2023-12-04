“У нас закінчуються гроші” – Білий дім закликає Конгрес погодити додаткове фінансування України якнайшвидше

Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу у понеділок 4 грудня закликала погодити додаткове фінансування для допомоги Україні й наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування й час, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляють західні ЗМІ.

У листі, адресованому спікеру Палати представників Майку Джонсону, лідеру меншості в Палаті представників Хакіму Джеффрісу, лідеру більшості Сенату Чаку Шумеру і лідеру меншості Сенату Мітчу Макконнеллу, Янг зазначила: “Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року ми вичерпаємо ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання з військових запасів США. Немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші — і майже бракує часу”.

Янг закликала законодавців діяти негайно, щоб погодити додаткове фінансування України ще цього року: “У нас немає грошей, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це проблема не наступного року. Час допомогти демократичній Україні боротися з російською агресією настав прямо зараз. Конгресу настав час діяти”.

Янг окреслила сувору перспективу для України у разі ненадання американської допомоги.

“Припинення потоку американської зброї та обладнання завдасть удару по колінах Україні на полі бою, не лише поставивши під загрозу здобутки України, але й підвищивши ймовірність російських воєнних перемог, — наводить лист Янг видання Financial Times. — Вже зараз наші пакети безпекової допомоги стали меншими, а постачання допомоги – більш обмеженим... хоча наші союзники в усьому світі активізувалися, щоб зробити більше, підтримка США є критично важливою, й не може бути повторена іншими”.

Директорка також пояснила, як саме було витрачено близько 111 мільярдів доларів, схвалених дотепер на допомогу Україні. Так, за її словами, близько 60 відсотків грошей були спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази Сполучених Штатів, адже ці кошти було надано компаніям, які виробляють додаткову зброю для надання Україні й поповнення власних запасів, додає The Hill.

Вона зауважила, що якщо Конгрес затвердить жовтневий запит Білого дому на додаткове фінансування загальною сумою близько 106 мільярдів доларів, то у такий спосіб спрямує близько 50 мільярдів доларів додатково в оборонну промисловість США.

Окремо Янг зазначила, що Україна також потребує економічної допомоги, адже, на її думку, якщо українську економіку буде зруйновано, то країна не зможе чинити опір.

“Путін це добре розуміє, тому Росія зробила знищення української економіки центральною частиною своєї стратегії, що можна побачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру”, - цитує слова Янг Fiancial Times.

Нагадаємо, що у жовтні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування на потреби убезпечення кордону й допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За ініціативою нового спікера Палати представників Конгресу, республіканці воліють виділити в окремий пакет додаткове фінансування України у поєднанні з фінансуванням на потреби безпеки американсько-мексиканського кордону.

Своєю чергою, лідер Сенату Чак Шумер планує винести весь пакет, запропонований Білим домом, на голосування в Сенаті вже протягом тижня 4-10 грудня. Для набрання чинності, законопроєкт мають схвалити обидві палати Конгресу – Палата представників і Сенат – і підписати президент США.