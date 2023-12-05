Єрмак в США: Без допомоги Америки є ризик програти війну

Підтримати Україну і затвердити пакет нової допомоги закликають Конгрес США українські посадовці.

До Вашингтона прибув керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, а президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться у вівторок до американських законодавців відеозв'язком.

Єрмак на події в Інституті миру в Вашингтоні 5 грудня закликав Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України. Без допомоги є великий ризик програти війну, наголосив він.

“Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну”, – заявив Андрій Єрмак.

Український високопосадовець вказав, що крім військової, Україна потребує допомоги для бюджету, без якої українцям буде важче виживати в умовах війни.

“Якщо ми говоримо про пряму бюджетну підтримку, важливо розуміти – під час цієї жахливої війни, звичайно за вашої підтримки та підтримки партнерів – ми живі, наша країна жива, наші люди повертаються назад до України”, – наголосив Єрмак.

Єрмак назвав якнайшвидше голосування за додаткове фінансування для України критично важливим: “Це критично важливо, щоб за цю підтримку проголосували в Конгресі і проголосували настільки швидко, наскільки це можливо”.

Це критично важливо, щоб за цю підтримку проголосували в Конгресі і проголосували настільки швидко, наскільки це можливо

Він наголосив, що допомога США потрібна, щоб продовжувати боротьбу України та звільняти українські території. “Україна зараз працює із партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якомога швидше, тому що минуло вже два роки і два роки – це великий термін”, - відзначає Єрмак.

Керівник Офісу президента України також говорив про важливість практичної реалізації Формули миру Зеленського. Єрмак наголосив, що міцний і довготривалий мир можливий завдяки колективній волі й зусиллям.

Нагадаємо, як раніше сьогодні повідомляв Голос Америки Конгрес США планує почати розгляд нового пакету допомоги для України вже на цьому тижні. Про це раніше заявляли лідери демократів та республіканців у Сенаті, Чак Шумер та Мітч Макконнелл, відповідно.

У своєму зверненні до сенаторів в понеділок Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні.

Своєю чергою Макконнелл наголосив на нагальності пакету, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США. Низка республіканців наполягають на тому, щоб заходи із зміцнення кордону США були затверджені в пакеті з додатковою допомогою Україні.

За інформацією Державного департаменту, 97% коштів виділених на допомогу Україні вже вичерпано: “Зараз ми покладаємося на залишкові кошти попередніх асигнувань, понад 97% із яких уже вичерпані, дуже скоро у нас закінчиться час”, – наголосив під час брифінгу у Держдепі 4 грудня речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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