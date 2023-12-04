"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, полегшує перемогу Путіну" - Салліван

У Білому домі закликали конгресменів якнайшвидше проголосувати за підтримку України на наступний рік. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі 4 грудня заявив, що голосування проти підтримки України "дозволить Путіну перемогти".

"Я вважаю, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу. Тобто голосування проти підтримки України – це голосування за покращення стратегічної позиції Путіна. Це просто неминуча реальність", - вважає Салліван.

Раніше директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу наголосила, що у США до кінця року вичерпається наявне фінансування для підтримки України.

У жовтні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування на потреби убезпечення кордону й допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За ініціативою нового спікера Палати представників, республіканці воліють виділити в окремий пакет додаткове фінансування України у поєднанні з фінансуванням на потреби безпеки американсько-мексиканського кордону. Саме довкола політичного компромісу зараз тривають дебати у Конгресі.

Під час брифінгу 4 грудня один із журналістів запитав речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, чи адміністрація Байдена настільки у "відчаї", що готова йти на поступки політичним опонентам у питанні кордонів та імміграції. Вона відповіла, що це не "відчай, а те, що є правильним", варто підтримувати Україну у "боротьбі проти тиранії".