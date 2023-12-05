Просування складне, але є прогрес - Держдеп США про ситуацію на полі бою

Просування українського війська на полі бою складне, втім Збройні сили України продовжують досягати прогресу, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Щодо поля бою. Ситуація складна. Українські сили протистоять російським збройним силам, які добре окопалися, які дуже добре окопані. Ми бачимо, що вони досягають прогресу. Просування складне, але ми бачимо, що вони продовжують досягати прогресу. І у Брюсселі минулого тижня ми обговорили це питання безпосередньо з міністром закордонних справ України", - сказав Міллер на брифінгу 4 грудня.

Водночас він наголосив, що Україна терміново потребує ухвалення пакета додаткового фінансування.

"Щодо пакету додаткового фінансування. Так, ми абсолютно занепокоєні тим, що фінансування закінчується. Зараз ми покладаємося на залишкові кошти попередніх асигнувань, понад 97% із яких уже вичерпані, дуже скоро у нас закінчиться час. Тож так, ми дуже стурбовані. Ось чому держсекретар разом з президентом та іншими членами адміністрації закликає Конгрес діяти якомога швидше", - сказав Міллер.

Як повідомляв Голос Америки, на тлі дебатів y Конгресі щодо додаткового фінансування для України, Конгресова дослідницька служба підготувала аналітичну доповідь для членів Конгресу про стан та перспективи українського війська.

В аналітичній доповіді Конгресової дослідницької служби йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України успішно захищалися від російської агресії, звільнивши від російських військ багато регіонів попри низку очевидних перешкод.

"Збройні сили України на сьогодні продемонстрували гнучкість у ході конфлікту, а також здатність інтегрувати безпекову допомогу Заходу у свої військові операції. Однак, як визнають деякі українські посадовці, ЗСУ продовжують стикатися з перешкодами у збереженні темпу, включаючи втрати в особовому складі та техніці", - пише автор доповіді Ендрю Боуен.

Також, поки в західних ЗМІ продовжує циркулювати теза про відсутність значного прориву українського контрнаступу, історик Єльського університету Тімоті Снайдер на противагу цьому наголосив у свіжому випуску подкасту видання Telegraph, що практично непоміченою залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морська перемога у Чорному морі.

“Деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме – ця морська перемога”, – сказав Снайдер, коментуючи те, що українцям “на загальний подив” вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном.

Водночас, за даними експертів, через зменшення запасів снарядів 155-го калібру, українські військові намагаються економити та використовують із кожним днем їх все менше й менше.

Зокрема, за словами Джорджа Барроса, аналітика з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні, про зменшення інтенсивності обстрілів свідчать супутникові знімки передової. "На більшості ділянок лінії зіткнення ми не бачимо нових кратерів з тією ж швидкістю, з якою вони з’являлися, наприклад, з червня по серпень", - пояснює він.

За даними джерел ABC News, за останній місяць США скоротили постачання цього типу снарядів до України більше, ніж на 30%.

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