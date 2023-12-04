Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Білий дім закликає якнайшвидше погодити допомогу Україні

Брифінг. Білий дім закликає якнайшвидше погодити допомогу Україні
Embed
Брифінг. Білий дім закликає якнайшвидше погодити допомогу Україні

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Білому домі закликали Конгрес якнайшвидше погодити допомогу для України. Коли це може відбутись? Польські, словацькі та угорські перевізники блокують український кордон. Скільки це триватиме? Розповідає Мирослава Гонгадзе. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG