Брифінг. Білий дім закликає якнайшвидше погодити допомогу Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Білому домі закликали Конгрес якнайшвидше погодити допомогу для України. Коли це може відбутись? Польські, словацькі та угорські перевізники блокують український кордон. Скільки це триватиме? Розповідає Мирослава Гонгадзе. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.