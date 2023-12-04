Попит на зброю через війну в Україні та геополітичну напругу в світі зростає, але виробництво відстає - SIPRI

Згідно з новими даними, оприлюдненими 4 грудня аналітичною компанією Стокгольмське дослідження міжнародного миру Stockholm International Peace Research (SIPRI), доходи від продажу зброї та військових послуг 100 найбільшими компаніями галузі склали 597 мільярдів доларів у 2022 році, що на 3,5% менше, ніж у 2021 році, навіть попри різке зростання попиту.

Зменшення було в основному результатом падіння доходів від продажу зброї серед великих компаній у Сполучених Штатах. Доходи суттєво зросли в Азії, Океанії та на Близькому Сході, зазначають в SIPRI. Разом з тим, невиконані замовлення та різке зростання кількості нових контрактів можуть призвести до значного зростання доходів від продажу зброї в найближчі кілька років.

Попит на зброю зростає, але виробництво відстає

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітична напруженість у всьому світі спричинили значне зростання попиту на зброю та військову техніку у 2022 році. Однак, незважаючи на потік нових замовлень, багато виробників зброї у США та Європі не змогли суттєво наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, стрімке зростання виробничих витрат і збої в каналах постачання, які посилилися через війну в Україні, зазначають аналітики. Крім того, країни розмістили нові замовлення наприкінці року, і через часовий проміжок між замовленнями та виробництвом сплеск попиту не відобразився на доходах цих компаній у 2022 році.

«Багато виробників зброї збройових зіткнулися з перешкодами при адаптації до виробництва для ведення бойових дій високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на боєприпаси, які, як очікується, призведуть до збільшення доходів у 2023 році та пізніше», — каже Люсі Беро-Сюдро, директорка Програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI.

На відміну від основних американських і європейських постачальників, компанії в Азії, Океанії та на Близькому Сході мали значне зростання доходів від зброї у 2022 році, демонструючи свою здатність реагувати на підвищений попит у коротші терміни. Це особливо притаманно країнам, де компанії зберігають оперативні «постійно активні» виробничі можливості, наприклад в Ізраїлі та Південній Кореї, і в тих країнах, де компанії, як правило мають невелику кількість посередників в каналах поставок.

Доходи від продажу зброї в США падають через виклики на виробництві

Доходи від продажу зброї 42 американських компаній, які входять в топ-100 SIPRI, впали на 7,9% до 302 мільярдів доларів у 2022 році. Вони становили 51% загального доходу від продажу зброї компаніями у топ-100.

«Ми починаємо спостерігати приплив нових замовлень, пов’язаних з війною в Україні, і в результаті деякі великі компанії США, включаючи Lockheed Martin і Raytheon Technologies, отримали нові замовлення, — каже Нань Тянь, старший науковий співробітник SIPRI. - Однак через затримки у виконанні вже існуючих замовлень у цих компаній і труднощі з нарощуванням виробничих потужностей, доходи від нових замовлень, ймовірно, будуть відображені лише через два-три роки».

Азія перевершує Європу завдяки державним інвестиціям у військову модернізацію

Доходи від зброї 22 компаній з Азії та Океанії, зазначених у рейтингу, зросли на 3,1% до 134 мільярдів доларів у 2022 році. Це був другий рік поспіль, коли доходи виробників зброї Азії та Океанії були вищими, ніж у Європі.

«Внутрішній попит і залежність від місцевих постачальників захистили азійських виробників зброї від збоїв у каналах поставок у 2022 році. Компанії в Китаї, Індії, Японії та Тайвані виграли від постійних державних інвестицій у військову модернізацію», — каже Сяо Лян, дослідник Програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI.

Помірне зростання доходів у Європі через попит, пов’язаний з Україною

Доходи від виробництва зброї 26 європейських компаній у топ-100 SIPRI зросли на 0,9%, до 121 мільярда доларів у 2022 році.

«Війна в Україні створила попит на техніку, придатну для війни на виснаження, як-от боєприпаси та бронетехніку. Доходи багатьох європейських виробників цієї зброї зросли. Йдеться про компанії в Німеччині, Норвегії та Польщі. Наприклад, польський PGZ збільшив свої доходи від продажу зброї на 14%, скориставшись програмою прискореної військової модернізації, яку проводить країна», — каже Лоренцо Скараццато, дослідник програми SIPRI Military Expenditure and Arms Production Programme.

Українське військове виробництво

Єдина українська компанія в топ-100 SIPRI, «Укроборонпром», зафіксувала 10-вісоткове падіння доходу від продажу зброї до 1,3 мільярда доларів. Хоча доходи від продажу зброї зросли в номінальному вираженні, це було знецінено високою інфляцією в країні

Російські виробники зброї

Через брак даних лише дві російські компанії потрапили до топ-100 SIPRI за 2022 рік. Їхні доходи від загального озброєння впали на 12% до 20,8 мільярда доларів. Прозорість серед російських компаній продовжує падати. Незважаючи на те, що “Ростех” є холдинговою організацією без прямих виробничих потужностей, "Ростех" включений до рейтингу 2022 року як проксі компаній, які він контролює.

База даних SIPRI (Arms Industry Database) була створена в 1989 році. На той час вона виключала дані про компанії Китаю, Радянського Союзу та країн Східної Європи. Поточна версія містить дані за 2002–22 рр., включаючи дані по компаніях Росії. Китайські компанії включені до бази даних з 2015 року.