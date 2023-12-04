ЗСУ довели свою гнучкість та здатність інтегрувати безпекову допомогу Заходу – аналітики Конгресу США

На тлі дебатів в Конгресі щодо додаткового фінансування для допомоги Україні, Конгресова дослідницька служба підготувала аналітичну доповідь для членів Конгресу про стан та перспективи українського війська.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України успішно захищалися від російської агресії, звільнивши від російських військ багато регіонів попри низку очевидних перешкод, йдеться в аналітичній доповіді Конгресової дослідницької служби.

«Збройні сили України на сьогодні продемонстрували гнучкість у ході конфлікту, а також здатність інтегрувати безпекову допомогу Заходу у свої військові операції. Однак, як визнають деякі українські посадовці, ЗСУ продовжують стикатися з перешкодами у збереженні темпу, включаючи втрати в особовому складі та техніці», - пише автор доповіді Ендрю Боуен.

Особовий склад

На думку доповідачів, загальна ефективність ЗСУ пояснюється високим рівнем набору та мотивації, проте значні втрати вплинули на здатність ЗСУ підтримувати ефективність операцій.

На відміну від початкового періоду війни, коли більшість призовників ЗСУ були ветеранами, зараз більшість новобранців мають невеликий військовий досвід і, як наслідок, потребують більше часу для підготовки

Автори доповіді вказують на втрати серед регулярних підрозділів ЗСУ та спецпідрозділів, що збільшує залежність від резерву та частку новобранців.

«На відміну від початкового періоду війни, коли більшість призовників були ветеранами, зараз більшість новобранців мають невеликий військовий досвід і, як наслідок, потребують більше часу для підготовки», - йдеться у доповіді.

Серед проблем щодо особового складу автори доповіді називають відсутність на момент широкомасштабного вторгнення повноцінного професійного сержантського корпусу, а також тиск на цьому етапі війни залучати до бойових дій військових лише з базовою підготовкою. Разом з тим, кажуть аналітики, ЗСУ продовжують тренувати особовий склад для проведення складних операцій та використання передового озброєння, забезпечуючи водночас достатню кількість особового складу на передовій.

Крім того автори доповіді вказують на нестачу підготовлених штабних офіцерів, що у деяких випадках призводило до того, що тактичні операції координувалися та керувалися командним складом вищого рівня, що своєю чергою призводило до централізованого та повільнішого прийняття рішень.

Обладнання

Аналітики вказують на використання ЗСУ західної, радянської чи російської техніки, що ускладнює обслуговування та стандартизацію, а також значні втрати у техніці.

Україна майже вичерпала свої запаси радянських і російських артилерійських і ракетних боєприпасів, що робить ЗСУ майже повністю залежними від надання Заходом ракетних артилерійських систем і боєприпасів

Україна майже вичерпала свої запаси радянських і російських артилерійських і ракетних боєприпасів, що робить ЗСУ майже повністю залежними від надання Заходом ракетних артилерійських систем і боєприпасів, йдеться у доповіді.

Разом з тим, ЗСУ продемонстрували здатність використовувати якісні переваги західної безпекової допомоги, в тому числі високоточну зброю дальнього радіуса дії.

Дослідники вказують, що попри здатність оборонної промисловості України виробляти широкий спектр озброєнь, вона не спроможна повністю задовольнити потреби країни під час війни. Вони вказують на «важливість підтримки та вдосконалення оборонної промисловості України для задоволення довгострокових потреб України в безпеці та зменшення її залежності від допомоги Заходу в галузі безпеки».

Роль допомоги США та Заходу

Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виділили понад 44,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Сполучені Штати та європейські союзники та партнери продовжують проводити навчання, надавати розвідувальні дані та логістичну підтримку.

Тренування

Тренування українських військових зосереджене на використанні західної допомоги, базових навичках піхоти та взаємодії на рівні підрозділу. Аналітики відзначають складність одночасного тренування персоналу використовувати системи озброєння та здійснювати технічне обслуговування, що є вирішальним для операційних систем у довгостроковій перспективі.

ЗСУ все ще стикаються з тиском щодо розгортання військ з мінімальною підготовкою для компенсації втрат особового складу, але збільшили увагу до тренування військових.

Обладнання

На початковому етапі війни надання США та Європою протитанкових і переносних систем протиповітряної оборони малої дальності (ПЗРК) мало вирішальне значення для протидії України російській агресії, йдеться у доповіді.

Повітряні сили та засоби протиповітряної оборони України наразі довели ефективність у обмеженні російської переваги в повітрі, проте Росія зберігає перевагу в повітрі в окремих регіонах. Аналітики вказують, що системи протиповітряної оборони залишаються пріоритетом як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, включаючи мобільні системи протиповітряної оборони для захисту підрозділів під час наступальних операцій.

Дослідники також вказують на запит українських офіційних осіб щодо боєприпасів для протиповітряної оборони України та тлі загрози російських ударів по цивільній інфраструктурі цієї зими.

Конгресова дослідницька служба складається з позапартійного персоналу комітетів Конгресу та персоналу членів Конгресу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу у понеділок 4 грудня закликала погодити додаткове фінансування для допомоги Україні й наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування й час, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що у жовтні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування на потреби убезпечення кордону й допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За ініціативою нового спікера Палати представників Конгресу, республіканці воліють виділити в окремий пакет додаткове фінансування України у поєднанні з фінансуванням на потреби безпеки американсько-мексиканського кордону.