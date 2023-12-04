Тімоті Снайдер: Втома Заходу від війни в Україні – це абсурд, марафонець не питає глядачів, чи ті втомились

“Втому Заходу” від війни Росії проти України історик Єльського університету Тімоті Снайдер назвав “абсолютно смішним” і “абсурдним” поняттям. Про це він сказав у свіжому випуску подкасту видання Telegraph, присвяченому Україні.

Наша увага може бути розсіяна, ресурси обмежені, але ніхто в Америці та Великій Британії насправді не втомився від війни в Україні. Це абсурд

“Смішно говорити, що ми втомлені. Наша увага може бути розсіяна, ресурси обмежені, але ніхто в Америці та Великій Британії насправді не втомився від війни в Україні. Це абсурд”, – сказав Снайдер.

Він також метафорично порівняв ситуацію із марафоном та “хлопцями, що роздають Gatorade на узбіччі” (напій з електролітами для спортсменів).

“Коли ви хлопець, який роздає Gatorade (ким ми є зараз), ви не очікуєте, що людина, яка бере участь у перегонах, зупиниться і запитає вас, як ви почуваєтесь і чи втомилися ви”, – каже Снайдер.

Він також додав, що дискусія щодо “глухого кута”у війні та “втоми” є способом повернути розмову до самих себе та говорити про власні відчуття.

На фото - український військовослужбовець у окопі читає книгу Тімоті Снайдера.

Натомість “глухий кут”, який активно обговорювали у західних ЗМІ після публікації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у виданні Economist, Снайдер порівняв із ситуацією в шахах.

У шахах при патовій ситуації неможливо ще щось зробити ... Але на війні я можу дати тобі ще п’ятьох королев

“У шахах при патовій ситуації неможливо ще щось зробити через правила гри. Але на війні я можу дати тобі ще п’ятьох королев. Чи будь-що інше – Бредлі, Абрамси, можна просто кинути більше фігур на дошку”, – сказав науковець, закликаючи Захід збільшити військову допомогу Україні.

Натомість поведінка у стилі “втоми від війни”, каже Снайдер, робить те, чого “насправді хочуть росіяни” – “ви стаєте тим декадентським Заходом, який вони проектують на нас”.

“Новий ворог України” – так “втому від війни” на Заході називає своєю чергою видання Economist та попереджає, цитуючи Джека Вотлінга з Королівського інституту об’єднаних служб: без західної підтримки Україну не розгромлять за тиждень, як пророкував президент Росії Володимир Путін, але “замість раптового краху поразка, ймовірно, буде повільною та болючою”.

Новий ворог України – втома від війни на Заході

Видання Politico тим часом наводить цитату керівника офісу президента України Андрія Єрмака, який сказав, що “ті, хто втомився від війни Путіна в Україні, можуть прокинутися у світі, де буде менше свободи і безпеки”.

“Якби Британія в 1939 році відчула втому від Польщі, або якби США … відчули втому від Британії, чи існувала б Польща сьогодні, Британія чи Європа, якою ми її бачимо зараз?” – додав Єрмак.

У ефірі програми Deutsche Welle "До справи" прозвучала теза журналіста української редакції видання: "В Україні є розчарування, що Захід втомився".

А втома від війни на Заході "тисне на політиків і дипломатів, які прагнуть припинити війну шляхом переговорів", пише DW. Однак, на думку кореспондента DW Романа Гончаренка, рішення за формулою "земля в обмін на мир" не матиме шансів бути прийнятим в Україні: "Занадто багато сталося, страждання були надто великими. Це була б винагорода для Росії".

Про “втому від війни” серед поляків Голосу Америки розповідала і керівниця польсько-українського порталу Ukrayina.pl Аліна Макарчук.

А голова Жіночого Ветеранського Руху та сержантка Сил спеціальних операцій України Андріана Арехта-Сусак на питання щодо втоми від війни серед українців відповіла:

“Я думаю, що сім'ї, які втрачають близьких, або чекають на полонених, чи хоча б звісточки, чи він живий, чи не можуть забрати тіло з Бахмута вже скільки часу і чекають, щоб його поховати — вони втомлені. Діти втомлені, тому що діти ростуть без батьків. Батьки втомлені. Військові без ротацій, без нормального сну, харчування, весь час під обстрілами, ризикуючи життям — втомлені. Хочеться побачити рідних, хочеться поїхати додому, хоча б на два дні. І далі повертаємося, тому що розуміємо, що час іде, а час дорого коштує”.