Ексглава ЦРУ розповів, чому в українському контрнаступі не сталося прориву 

Колишній директор ЦРУ та екс-командувач коаліціями під проводом США в Іраку та в Афганістані Девід Петреус став співавтором книжки “Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України”.

Серед іншого, книга розповідає, чому українці “не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися” у контрнаступі влітку 2023 року.

“2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін”, - розповідає Девід Петреус під час презентації книжки на платформі видання Washington Post.

“Чому Україна опинилася в такій ситуації, як зараз на полі бою? … Ми бачили наші затримки із наданням їм [військової техніки], наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки західного зразка”, - перелічує генерал у відставці Петреус причини, чому українцям не дався цьогорічний контрнаступ.

“В нашій [військовій] доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів, і що Росія дуже правильно зробила оборонну частину, кілька ліній оборони, тощо), наша доктрина каже, що для цього потрібна перевага в повітрі, а також багато інших можливостей. І ми цього не дали українцям”, - наголошує він.

У книжці “Конфлікт” автори американський генерал у відставці Девід Петреус та член британської Палати лордів Ендрю Робертс також описують “різні можливості, які потрібні Україні” і які “ми можемо надати їм, щоб спробувати досягти прориву наступного року, коли погодні умови будуть сприятливішими, ніж взимку”.

Петреус вказує на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.

“Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін, мабуть, вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за це потужне вторгнення в Україну, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму. Ми вийшли з Афганістану, він це бачив, ми не мали стратегічного терпіння, і так далі. Ось чому, я думаю, що президент Байден неодноразово заявляє, що ми маємо допомогти Тайваню”, - розповідає Петреус, додавши, що Захід має активніше реагувати на загрози з Китаю, щоб не допустити війни у Тайвані.

“Ситуація навколо України є повчальним прикладом для Китаю”, - каже Девід Петреус.

“Нам потрібно пам’ятати: те, що ми робимо в одній частині світу, відбивається в інших частинах світу. Наприклад, якщо наш Конгрес не може впоратися з постійною підтримкою України, це надсилає сигнал до Індо-Тихоокеанського регіону”, - розповідає генерал у відставці Петреус.

Книжка Девіда Петреуса та Ендрю Робертса вийшла друком у США у жовтні цього року. “Надзвичайно важлива книжка. … Елегантно написана та переконливо аргументована”, - написало про неї британське видання “Дейлі Телеграф”.

Американський адмірал ВМС у відставці, колишній командувач Командування спецоперацій США Вільям Макрейвен написав, що книжка “Конфлікт” проникає в суть того, чому одні країни перемагають, а інші програють під час війни. Це книга, яка сформує мислення політиків і військових стратегів для майбутніх поколінь”.