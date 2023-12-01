США ввели нові санкції проти перевізників російської нафти

США ввели санкції проти трьох організацій і прийняли рішення про блокування трьох суден, за перевезення російської нафти законтрактованого вище встановленого міжнародною коаліцією цінового ліміту.

"Забезпечення дотримання цінового ліміту на російську нафту - найбільший пріоритет Сполучених Штатів та партнерів по коаліції, - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. - Заходи проти цих компаній та їхніх кораблів служать подвійній цілі цінового ліміту - обмежити надходження Росії від продажу нафти, водночас просуваючи стабільні світові енергоринки".

Кораблі NS Champion, Viktor Bakaev та HS Atlantica, які Міністерство фінансів США внесло до переліку заблокованих активів, за даними американського уряду, перевозили російську нафту законтрактовану за ціною 70 доларів за барель, що вище цінового ліміту, встановленого на рівні 60 доларів за барель.

Під санкції потрапили власники цих суден - компанії з ОАЕ та Ліберії.

Цінове обмеження не дозволяє західним страховим компаніям та перевізникам надавати послуги з постачань російської нафти, якщо її ціна перевищує ліміт в 60 доларів за барель.

Для того, щоб забезпечити виконання режиму обмежень на торгівлю російської нафти, США почали запроваджувати санкції проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для таких поставок в обхід західної системи перевезень та страхування.

Минулого місяця Міністерство фінансів США заблокувало Kazan, Ligovsky Prospect та NS Century, власники яких зареєстровані в ОАЕ. Компанії-власники цих кораблів потрапили під американські санкції за обслуговування російських морських перевезень.

В Держдепі сподіваються - надходження Росії від нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще роками.

"Ми повинні будемо це забезпечити на наступні роки, поки Путін наполягає на цій війні", - сказав помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю Financial Times.

Він додав: "мета санкцій - змінити поведінку Росії і забезпечити, що Путін не зможе, у випадку досягнення миру ... використати три-чотири роки, щоб переозброїтись і підготувати своє військо до третьої стадії вторгнення до України".

Відповідні прогнози щодо зменшення надходжень Росії від енергоресурсів раніше озвучувала Міжнародна енергетична агенція.