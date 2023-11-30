Кірбі розповів, як США та партнери допомагають захистити та посилити енергетичну інфраструктуру України

Росія вже другий рік поспіль намагається знищити критично важливу енергетичну інфраструктуру України та позбавити українців доступу до тепла та електроенергії в найхолоднішу пору року. А США намагаються допомогти Україні, щоб Росія не досягла своїх цілей.

Про це у четвер, 30 листопада, на брифінгу в Білому домі заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Росія намагалася зламати волю українського народу, але це, звісно, не вдалося. Наближаючись до чергової зими, ми очікуємо, що Росія повернеться до цієї жорстокої тактики,” — зауважив Кірбі, додавши, що, на його думку, останні ракетні удари лише підтверджують ці наміри.

Про підготовку до атак Росії на енергетичну інфраструктуру українських міст спілкувалися президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден під час візиту української делегації до Вашингтона у вересні, нагадав представник Білого дому.

Як повідомив Кірбі, напередодні зими, президент Байден і радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван доручили уряду Сполучених Штатів визначити пріоритетність цих зусиль. Посадовець пояснив, що США працюють щодо цього у трьох напрямках.

По-перше, Сполучені Штати зміцнюють можливості протиповітряної оборони України, щоб вона могла збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру. Зокрема, зауважив Кірбі, в останніх пакетах допомоги США надали Україні батареї Patriot, системи ППО HAWK і Avenger для протидії безпілотним авіаційним системам та інші критичні засоби протиповітряної оборони.

Другий напрямок допомоги США — зміцнення критичної енергетичної інфраструктури України, пояснює Кірбі. Так Сполучені Штати надали захисне обладнання, зокрема сітки, арматуру та бар’єри Hesco, щоб вберегти критичну інфраструктуру. А експерти американських Міноборони та Міненергетики консультують українських посадовців щодо того, як використовувати це обладнання найбільш ефективно.

І третій вектор зусиль за словами Кірбі — резервне обладнання та запаси, які надають Україні. Йдеться про високовольтні автотрансформатори, промислові газові генератори та мобільне автономне обладнання, яке дозволить підвищити стійкість і запобігти втратам тепла та електроенергії, якщо Росія завдасть руйнівних ударів, зауважив посадовець.

“Схоже, що президент Путін має намір продовжувати цей конфлікт і вражати безпосередньо український народ у найхолодніші місяці року. Ми можемо і повинні зробити більше, щоб Україна була в найкращому становищі, щоб захистити себе та свою критично важливу енергетичну інфраструктуру протягом зими,” — наголосив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

За словами Кірбі, це — спільні зусилля Сполучених Штатів та 50 країн-партнерів, які складають Координаційну групу з енергетики G7 Plus. Разом вони постачають Україні необхідне енергетичне обладнання та запаси — генератори, інфраструктуру для підстанцій та інші засоби захисту.

Водночас Кірбі зазначив, для того, щоб США продовжували забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, захисним обладнанням і резервними запасами, які їй потрібні, Конгрес має ухвалити додаткове фінансування.

Кірбі вчергове закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити додатковий пакет фінансування, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, та витрати на Індо-Тихоокеанський регіон та безпеку кордонів США.

“Ми не взяли ці цифри з повітря. Нам потрібне це фінансування. Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше ухвалити це доповнення,” — сказав Кірбі.

Посадовець також застеріг, що “простору для розгону” у цьому питанні майже немає, і його треба вирішити до кінця року, що збігає.