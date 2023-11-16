Пентагон закликає Конгрес якнайшвидше проголосувати за додаткову допомогу Україні

Міноборони США продовжує закликати Конгрес проголосувати за законопроєкт щодо додаткової підтримки Україні, "оскільки це екстрений терміновий запит, а не частина поточного бюджетного процесу", заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу для преси 16 листопада.

Вона наголосила, що з грошей, виділених для поставок зброї зі складів США для України, залишилося 4,9 мільярда доларів. Для поповнення власних запасів Сполучених Штатів є ще близько 1,1 мільярда доларів. Поповнення запасів зброї на складах США є частиною пакета допомоги Україні.

Протягом кількох наступних днів Пентагон оголосить плани щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться цього місяця, повідомила Сінгх у відповідь на питання журналіста Голосу Америки Остапа Яриша.

«Я думаю, ми повинні очікувати оголошення протягом наступних кількох днів», – сказала речниця Пентагону.

Сінгх нагадала, що пакети допомоги Україні “розгортаються послідовно”, утім наразі ситуація непевна з огляду на ситуацію із голосуванням у Конгресі.

«Нам довелося розтягнути на довший період нашу підтримку наших систем безпеки для України, оскільки ми не маємо додаткового фінансування, тому що додатковий документ не прийнято», – відповіла Сінгх на запитання Голосу Америки.

Як повідомляв Голос Америки, обидві Палати Конгресу затвердили тимчасову бюджетну постанову, що має дозволити уникнути урядового "шатдауну”, але вона не включає додаткове фінансування для України.

“Україна продовжує наступати, і вона потребує постійної підтримки на регулярній основі”, – наголосила посадовиця Пентагону та запевнила, що Міноборони має намір продовжувати задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

“Саме тому ми запитали про додатковий пакет фінансування допомоги Україні, а також і для поповнення наших власних оборонних запасів”, – наголосила Сінгх.

Крім того, Пентагон, запевнила речниця, продовжує розмову з союзниками та партнерами: “Ми не єдина країна тут, яка робить свій внесок у потреби України, як ви знаєте, контактна група з питань України складається з понад 50 країн. Водночас президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”.

Сінгх відмовилася прогнозувати, наскільки Україні вистачить наявної допомоги зі США.