Чому допомогу Україні у Конгресі пов'язують із фінансуванням захисту кордону між Мексикою та США

У Конгресі США по-різному бачать виділення фінансування Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також на потреби підсилення південного кордону самих Сполучених Штатів.

Голосувати про допомогу Ізраїлю окремо, а от допомогу Україні об’єднати в одному пакеті з видатками на безпеку кордону США і Мексики планує, як повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників Майк Джонсон.

Це повністю узгоджується з позицією Республіканської партії.

Натомість Білий дім та особисто президент США Джо Байден наполягає на фінансуванні для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і захисту американського кордону через спільний пакет на суму майже 106 мільйонів доларів. З них майже 61 мільярд доларів передбачено саме на допомогу Україні.

Питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США, наголосив днями координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

15 листопада загрозам національній безпеці США (і зокрема через ситуацію на кордоні) присвятили слухання комітету Конгресу США з внутрішньої безпеки, де законодавці мали змогу отримати відповіді від, у тому числі, директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея.

Конгресмен-республіканець Марк Грін під час слухань заявив, що США потерпають від “неймовірної міграційної кризи”, що становить підвищений ризик для американців.

Йдеться, за його словами, не лише про масову нелегальну міграцію до США людей, зокрема й пов'язаних із терористичними організаціями. Але також - про активність картелів, що постачають до країни вражаючі обсяги фентанілу.

Відповідно до аналізу Washington Post, цей наркотик є основною причиною смерті американців віком від 18 до 49 років. В основному, він контрабандно доставляється до США через мексиканський кордон.

“Ми вилучили достатньо фентанілу, щоб убити 270 мільйонів американців, тобто понад 80% мешканців країни”, – повідомив на слуханнях очільник ФБР.

Якщо ми збираємось подбати про кордон в Україні, ми також повинні подбати про американський кордон.

Конгресмени у ході слухань заявили, що упродовж останніх 3 років до США через південний кордон потрапило більше людей, аніж є мешканців у 33 із 50 американських штатів.

У тому числі зросла кількість нелегальних мігрантів з Росії, які завдяки безвізовому режиму з Мексикою прибувають на її територію, а потім нелегальним шляхом потрапляють до США.

“Якщо ми збираємось подбати про кордон в Україні, ми також повинні подбати про американський кордон”, – заявив днями спікер Палати представників Майк Джонсон.

Односторінковий план: менше “гуманітарних паролів”, складніші правила для мігрантів, стіна з Мексикою

Загалом республіканці в Сенаті окреслили заходи безпеки на кордоні, які вони хотіли б зробити умовою додаткової допомоги Україні, інформує агенція Associated Press.

До таких вимог входить відновлення частини стіни на кордоні між США та Мексикою, скорочення кількості осіб, що отримують "гуманітарний пароль" для в’їзду в США, та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів.

Але пропозиція Республіканської партії навряд чи отримає негайну підтримку демократів, припускає АР, оскільки вона не містить деяких пропозицій Джо Байдена щодо допомоги мігрантам, які вже перебувають у країні.

Наразі, за інформацією АР, у Конгресі існує двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю у його боротьбі з терористичним угрупованням ХАМАС, натомість частина республіканців озвучили побоювання надсилати Україні більше грошей і наголошують, що “захист кордонів Америки так само важливий, як підтримка союзника у війні з Росією”, пише агенство.

“Ми не будемо намагатися захистити інші країни і не захищати власну”, — сказав в інтерв’ю Associated Press сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, співавтор односторінкового плану про обмеження нелегальної міграції до США.

Натомість сенатор-демократ Дік Дурбін заявив, що законодавчі пропозиції республіканців щодо кордону припинять надання допомоги деяким біженцям з України, Афганістану та інших країн, “яким ми повинні допомагати, а не депортувати”.

Україна “у заручниках” 30-річної суперечки республіканців і демократів про кордон

Видання NBC News наголошує, що республіканці “погрожують відмовитися від допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити імміграційне законодавство США”.

"Навіть ті [республіканці], хто підтримує Україну, наполягають, що Конгрес не ухвалить законопроект про фінансування, щоб допомогти їй, не змінивши також закони про надання притулку в США”, пише NBC.

У Білому домі розкритикували пропозицію про поєднання питання допомоги України і питання посилення кордону та закликали республіканців “не тримати фінансування України заручником” розбіжностей всередині США та внутрішньої суперечки, котра “мучила президентів і законодавців протягом останніх трьох десятиліть”.

Також у адміністрації Байдена нагадують про загрози для світу та національної безпеки США у разі перемоги Росії у випадку втрати Україною американської допомоги.

Cенатор Марк Келлі з Аризони - штату, який безпосередньо межує з Мексикою, також заявив: “Ми повинні підтримати Україну. Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю справу, це було б колосальною помилкою”.

Я просто хочу переконатися, що ми надамо допомогу Україні. І хочу переконатися, що ми щось робимо, щоб гуманно ставитися до людей на кордоні.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі у коментарі Голосу Америки назвав пов'язування української допомоги з міграційною кризою в США “триманням України у заручниках” складного внутрішнього-американського питання.

NBC цитує і таку заяву Мерфі:

“Я просто хочу переконатися, що ми надамо допомогу Україні. І хочу переконатися, що ми щось робимо, щоб гуманно ставитися до людей на кордоні. Я не знаю, чи можуть ці дві речі бути виконані одночасно. Я не думаю, що пропозиція, винесена республіканцями, полегшує це. Думаю, що ускладнює”.

Байдену “доведеться проковтнути” міграційні компроміси заради України – Politico

У виданні Politico припускають, Білому дому “доведеться проковтнути” компроміси щодо посилення кордону заради того, щоб запит президента на фінансування потреб національної безпеки був прийнятий.

Згідно з джерелами видання, обізнаними із ходом переговорів, посадовці Білого дому та Департаменту внутрішньої безпеки схиляються до можливих змін щодо охорони кордону “як способу завоювати республіканців, котрі виступають проти допомоги Україні”.

Ймовірно, для цього їм доведеться поступитися можливостями для нових і потенційних мешканців США, прогнозує Politico.

У статті використані інформація Politico, Associated Press, NBC.