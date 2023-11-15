Війна на Близькому Сході підвищила загрозу нападу на американців у США – директор ФБР

Війна, що триває на Близькому Сході, підвищила загрозу нападу на американців у Сполучених Штатах. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей під час слухань у комітеті Конгресу США з внутрішньої безпеки.

Рей підтвердив, що "джихадисти здійснюють атаки на американців та особливо євреїв".

"ІДІЛ закликала своїх послідовників націлюватися на єврейські громади в США та Європі”, - каже посадовець.

Він також повідомив законодавцям, що ФБР заарештували чоловіка у США, який вивчав виготовлення бомб і писав про вбивства євреїв та нагадав про розслідування злочину на ґрунті ненависті щодо вбивства шестирічного хлопчика-мусульманина.

Крім того, у США виявили осіб, які сприяють і фінансують тероризм за кордоном, сказав Рей.

А Іран, з його слів, прямо або найнявши злочинців, влаштовував замахи на високопосадовців США, нинішніх і колишніх, у тому числі безпосередньо на американській землі.

Китай, додає очільник ФБР, неодноразово помічений у спробах викрасти інновації та інтелектуальну власність США.

Торік ФБР зірвало понад 40% більше кібероперацій і затримало на 60% більше кіберзлочинців, ніж попереднього року.

Ми вилучили достатньо фентанілу, щоб убити 270 мільйонів американців, тобто понад 80% мешканців країни.

Посадовець також сказав про наркоторгівлю. “Ми вилучили достатньо фентанілу, щоб убити 270 мільйонів американців, тобто понад 80% мешканців країни”, – додав Крістофер Рей.

Лише цього місяця, ФБР Бостона вилучило майже 8 мільйонів доз фентанілу та метамфетаміну в таблетках і порошку, включаючи майже 20 фунтів таблеток із вмістом фентанілу.

“Вони були виготовлені у формі серця”, – зауважив Рей.

“Це час для підвищеної пильності, але не для паніки”, – підсумував директор ФБР.