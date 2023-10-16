Президент Байден “шокований” повідомленням про вбивство дитини-мусульманина

Президент США Джо Байден та його дружина Джил “шоковані до нудоти” вбивством шестирічної дитини та спробою вбивства матері дитини в суботу, 14 жовтня, у їхньому домі в штаті Іллінойс. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому Білим домом у неділю, 15 жовтня.

“Цьому жахливому акту ненависті немає місця в Америці, і він суперечить нашим основним цінностям: свободі від страху за те, як ми молимося, у що віримо і ким ми є”, - йдеться у пресрелізі.

Інцидент стався у містечку Плейнфілд, де 71-річний Джозеф Чуба на ґрунті ненависті через війну ХАМАСу й Ізраїлю напав з ножем на мусульманську родину, яка винаймала квартиру в його будинку. В результаті нападу загинув шестирічний Вадеа Аль-Фаюме, а його 32-річна мати зазнала важких поранень, повідомляє британське видання The Guardian.

Згідно зі свідченнями матері, які цитує The Guardian, Чуба прийшов до квартири, і коли жінка відчинила двері, господар спробував задушити її, а потім вдарив її ножем, кричачи: “Ви, мусульмани, повинні померти!”

“Детективи змогли визначити, що обидві жертви цього жорстокого нападу були мішенню підозрюваного через те, що вони були мусульманами, і через поточний конфлікт на Близькому Сході за участю ХАМАС та ізраїльтян”, — повідомили в офісі шерифа округу Вілл.

Поліція також повідомила, що кожній з жертв було завдано понад десять поранень ножем у груди, тулуб і руки. До інциденту господар мав добрі стосунки з родиною, згідно з інформацією The Guardian.

“Як американці, ми повинні об’єднатися і відкинути ісламофобію та всі форми фанатизму та ненависті. Я неодноразово казав, що не буду мовчати перед обличчям ненависті. Ми повинні бути однозначними. В Америці немає місця ненависті до будь-кого”, - зазначено в пресрелізі президента Байдена.