Міста в США посилюють заходи безпеки в очікуванні протестів, через ситуацію на Близькому Сході

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 жовтня (Reuters) – Правоохоронні органи США посилили заходи безпеки, щоб захистити єврейські та мусульманські громади перед пропалестинськими протестами, які очікуються в п’ятницю, але закликали представників громадськості займатися своїми повсякденними справами.

Поліція в двох найбільш густонаселених містах США - Нью-Йорку та Лос-Анджелесі - заявила, що посилить патрулювання, особливо навколо синагог і єврейських центрів, хоча влада і вказує, що про будь-які конкретні загрози не відомо.

"Немає причин боятися. Не потрібно змінювати своє звичайне життя", - заявила губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул на брифінгу в четвер.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що його офіс наказав поліції «виділити додаткові ресурси школам і молитовним будинкам, щоб забезпечити їхню безпеку і щоб наше місто залишалося місцем миру».

Адамс сказав, що додаткові поліцейські патрулі працюватимуть як в єврейських, так і в мусульманських громадах.

Підвищене занепокоєння США щодо безпеки, зокрема через можливий спалах антисемітського та ісламофобського насильства, виникло після нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Гази минулої суботи на частини південного Ізраїлю. Під час найкривавішої атаки палестинців в історії Ізраїлю було вбито понад 1300 ізраїльтян і десятки взято в полон.

За даними представників охорони здоров'я, внаслідок потужного повітряного бомбардування Сектору Гази ізраїльськими збройними силами у відповідь загинуло щонайменше 1799 людей і 6388 отримали поранення в багатолюдному палестинському прибережному анклаві.

Колишній лідер ХАМАС Халед Мешаль закликав до протестів у мусульманському світі в п'ятницю на підтримку палестинців.

ОЧІКУЄТЬСЯ ПРОТЕСТ НА ТАЙМС-СКВЕР

Представники Нью-Йорка заявили, що готуються до принаймні однієї великої демонстрації, запланованої на Таймс-сквер у п'ятницю.

"Кожен співробітник Департаменту поліції Нью-Йорка буде готовий і у формі завтра, - сказав журналістам начальник патрульної служби поліції Нью-Йорка Джон Челл. - Ми не терпітимемо жодної ненависті, будь-яких безладів; це буде швидко придушено, і ми будемо готові".

Хочул сказала, що Національна гвардія штату Нью-Йорк вже отримала наказ патрулювати життєво важливі транспортні вузли.

По всій країні Департамент поліції Лос-Анджелеса оприлюднив заяву, в якій говориться, що його офіцери займуть більшу увагу серед єврейських і мусульманських громад «у цей неймовірний час».

У Вашингтоні поліція вночі встановила огорожу навколо Капітолійського комплексу.

Мітинг на підтримку Ізраїлю та американської єврейської громади має відбутися на площі Свободи у Вашингтоні. У Facebook організатори заявили, що не знають про реальні загрози і планують провести акцію.

"ХАМАС хоче вселити страх у серця євреїв у всьому світі та перешкодити нам займатися повсякденним життям. Ми вважаємо, що скасування нашого мітингу надішле неправильне повідомлення", — йдеться в заяві організаторів.

Організатори, Рада зі зв’язків з єврейською громадою Вашингтона та Єврейська федерація Вашингтона, заявили, що вони контактували з парковою поліцією США, яка патрулює площу.

На північ від Вашингтона у Фор-Корнерсі, штат Меріленд, середню школу Монтгомері Блера було закрито, а учнів перемістили в безпечне місце після загрози вибуху в п’ятницю вранці, повідомила поліція в соціальних мережах.

Федеральні правоохоронні органи також напоготові.

"ФБР відомо про повідомлення з відкритих джерел про заклики до глобальних дій у п'ятницю, 13 жовтня, які можуть викликати демонстрації у громадах по всій території Сполучених Штатів", - йдеться в заяві агентства. «ФБР закликає представників громадськості залишатися пильними».

Принаймні одна арабо-американська правозахисна група вказала на більш ворожу позицію правоохоронних органів США щодо мусульманських груп, ніж євреїв.

Арабсько-американський антидискримінаційний комітет заявив у четвер, що агенти ФБР відвідали низку мечетей у різних штатах та окремих жителів США з палестинським корінням, назвавши це "тривожною тенденцією".

"Сьогодні ми отримали численні дзвінки щодо громадян Палестини, затриманих ICE та/або яких відвідало ФБР", — сказав виконавчий директор організації Абед Аюб.

Рабин Йоні Фейн, який очолює велику єврейську денну школу в Форт-Лодердейлі, штат Флорида, Академію Браузера Маймоніда, сказав, що «безперечно, введено режим попередження про операції» в очікуванні глобальних протестів у п’ятницю.

Він сказав, що ФБР, Департамент внутрішньої безпеки та інші федеральні органи влади провели онлайн-сеанси безпеки з єврейськими установами по всій країні.

Але Фейн сказав, що школа запевнила учнів, що вони в безпеці та живуть своїм життям.

Замість того, щоб піддатися підвищеній тривозі, яка, за визнанням Фейна, охопила єврейську громаду, він сказав, що послання академії студентам та їхнім сім’ям полягало в тому, щоб запевнити їх, що їхні домівки в безпеці, їхні школи в безпеці і що їхні дорослі бережуть їх".

Представники адміністрації Байдена передбачили потенційні загрози та працювали з державними та місцевими чиновниками над запобіжними заходами та заходами поінформованості протягом кількох днів, заявив у п’ятницю речник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми займаємося цим. Ми пильні. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", — сказав Кірбі в ефірі CNN.