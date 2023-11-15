Байден та Сі зустрічаються в Сан-Франциско, щоб зменшити напругу у відносинах, попри вагомі розбіжності

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори в середу в історичному маєтку поблизу Сан-Франциско в Каліфорнії.

Головним на порядку денному є відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найбільших економік світу.

Китай розірвав ці контакти в серпні 2022 року, коли тогочасна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю.

Відносини між Пекіном і Вашингтоном погіршилися в лютому після того, як президент Байден наказав збити китайську повітряну кулю-шпигуна, яка дрейфувала над Сполученими Штатами.

Кілька високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, міністерки фінансів Дженет Єллен і міністерки торгівлі Джину Раймондо, відвідали Пекін протягом останніх місяців, щоб зменшити напругу у відносинах.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі сказав керівниці бюро Білого дому Голосу Америки Петсі Відакусварі у вівторок, що Байден з нетерпінням чекає своєї зустрічі з Сі, яка відбудеться після "багатьох, багатьох злетів і падінь у наших стосунках".

"Він вважає, що як двоє лідерів, які керують двома країнами, двосторонні відносини є одними з найбільш значущих у світі, що ми повинні поставити їх на більш відповідальну основу, ніж вони є чи були досі", — сказав Кірбі.

Щодо України, Кірбі зауважив журналістам, що лідери "безумовно будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії”.

Обговорення в середу в історичному особняку Філолі, розташованому приблизно за 40 кілометрів на південь від Сан-Франциско, відбувається на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва або АТЕС.

Це перша зустріч між Байденом і Сі після їхньої зустрічі на Балі, Індонезія, у листопаді минулого року. Кірбі сказав, що Байден веде свою зустріч із Сі "з сильної позиції", оскільки зараз економіка США перебуває на найсильнішому рівні, "ніж це було за багато-багато десятиліть".

Економіка Китаю сповільнюється. МВФ прогнозує, що зростання ВВП Китаю наступного року уповільниться з цьогорічних 5,4% до 4,6% "через тривалу слабкість на ринку нерухомості і обмежений зовнішній попит".

Опозиція закликає Байдена не йти на економічні поступки Китаю

Щоб зміцнити економіку, Китай зацікавлений в американських інвестиціях та торгівлі. Однак, американські політики закликали Байдена не йти на економічні поступки Пекіну.

Група із 22-ох республіканських сенаторів, на чолі із Джимом Рішом, видала заяву-застереження до президента Байдена перед зустріччю із Сі Цзіньпіном.

“Сполучені Штати не повинні кидати Сі Цзіньпіну будь-який економічний рятувальний жилет після безладу, на який він перетворив китайську економіку.

Китай хоче не тільки завдати шкоди національній безпеці США, але й підірвати наше економічне процвітання”, - йдеться в повідомленні.

“Не існує такого поняття, як "здорова" економічна конкуренція з Китаєм”, - зауважили політики.

Про бажання встановити "здорові економічні відносини з рівними правилами для компаній та працівників обох країн, а також переваги для двох народів" заявили лідери фінансових відомств США та Китаю. Про це повідомив Мінфін США за результатами зустрічі міністерки фінансів США Дженет Єллен з віцепрем'єром Китаю з економічних питань Хе Ліфеном у Сан-Франциско в минулого тижня.

Тоді ж Єллен висловила занепокоєння, що деякі військові поставки все ще надходять до Росії попри санкції і заявила про рішучість в тому, щоб "зробити все необхідне, щоб зупинити потік поставок для російської жорстокої та незаконної війни".

Посадовиця зауважила, що вона не має інформації про те, чи знає китайський уряд про такі поставки, але наголосила, що США розраховують на підтримку Китаю в забезпеченні санкційного режиму.

Китайські компанії, які допомагають Росії у війні, "зіткнуться із значними наслідками", підкреслила посадовиця, вказавши, що Америка готова вводити нові санкції.