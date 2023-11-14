Фінансувати допомогу Україні стає "дедалі важче" - Салліван

США стає дедалі важче повністю фінансувати необхідну Україні допомогу для захисту території і просування на полі бою. Про це під час брифінгу в Білому домі у понеділок, 13 листопада, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

На запитання журналістів, до якої дати кошти для допомоги Україні можуть вичерпатися, Салліван відповів, що "немає якогось точного дня. Але з кожним тижнем, що минає, стає дедалі важче повністю профінансувати те, що ми вважаємо необхідним, аби дати Україні інструменти для захисту території і просування вперед. Тому для нас – час збігає. Але я не можу вказати на день у календарі, бо ситуація лишається динамічною".

Радник президента США з нацбезпеки зауважив, що відсутність рішення американського Конгресу щодо нового пакету фінансування, зокрема для України, вже позначається на постачанні допомоги Києву.

"Ми маємо ухвалювати рішення щодо кожного пакету допомоги, як ми їх укомплектовуємо, що надсилаємо, зважаючи на наші розрахунки того, коли ми очікуємо, що законопроєкт схвалять. Тож я можу вам сказати, що це вже позначається на нашій спроможності надавати Україні усе, чого вона потребує. І такий вплив буде лише посилюватися. Ми досі у змозі надавати військову допомогу, яку запитує Україна. Але якщо у нас буде повноцінне фінансування, ми зможемо робити це у набагато більш надійний і послідовний спосіб. І саме цього ми прагнемо", - зауважив Салліван.

Водночас він висловив упевненість, що Конгрес зрештою зможе підтримати запит президента США, який включає допомогу Києву.

" І я лишаюся упевненим, що попри те, що від початку наших спроб забезпечити додаткове фінансування для України цей шлях був непростим, існує потужна двопартійна більшість в обох палатах, аби це зробити. І ми врешті це зробимо", - сказав Салліван.

Він додав, що адміністрація президента США "активно просуває цю справу":

"Я щодня на телефоні із конгресменами: як демократами, так і республіканцями, щоб довести аргументи. І ми хочемо дати чітко зрозуміти, що національним інтересам Сполучених Штатів буде завдано серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України та Індо-Тихоокеанського регіону і [захисту американського] кордону".

Водночас Салліван застеріг, що ймовірний "шатдаун" у США стане негативним сигналом для всього світу:

"Це надішле світові сигнал про те, що Сполучені Штати не можуть об’єднатися на двопартійній основі, аби підтримувати державне фінансування та показати світові обличчя США в той момент, коли видно цю турбулентність в усьому світі. Тож ми зробимо все, що в наших силах, аби підтримати Конгрес в об’єднанні довкола заходів, що профінансують уряд і не призведуть до припинення роботи наприкінці цього тижня".

Сполучені Штати вже використали близько 95% фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України, від початку повномасштабного вторгнення, заявили у Пентагоні.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і Тайваню, й затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Тим часом республіканці, як у Палаті Представників, так і в Сенаті, вимагають винести допомогу Україні окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.

Палата представників США, де більшість мають республіканці, 3 листопада проголосувала за виділення допомоги лише Ізраїлю. Білий дім заявив, що президент застосує вето до цього законопроєкту, а Сенат - що не підтримає цю ініціативу без включення у неї допомоги Україні.

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