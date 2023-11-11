У США майже вичерпалося фінансування для України. Студія Вашингтон

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати вже використали близько 95% з фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили в Пентагоні, наголошуючи на терміновості ухвалення в Конгресі додаткової допомоги для України. Тим часом після 17 листопада можливий новий урядовий шатдаун у США.