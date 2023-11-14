Ми маємо стати фінансово незалежними, бо розуміємо: міжнародна допомога скорочуватиметься - Свириденко

Рівень міжнародної допомоги Україні "може і буде знижуватись", і тому Україна має стати фінансово незалежною, вважає перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко.

Посадовиця переконана: допомогти закрити дефіцит бюджету, який наступного року може становити надзвичайну цифру в 42 мільярди доларів, може допомогти прихід приватних інвесторів.

"Ми маємо фокусуватися на розвитку приватного сектору, приватного бізнесу. Це те, що може дати додаткові надходження до державного бюджету", - сказала Свириденко в інтерв'ю журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

Посадовиця додає: "Нам дуже важливо зробити так, щоб розблокувати прихід приватних інвестицій в Україну навіть під час війни, не очікуючи нашої перемоги, тому що ми розуміємо, що рівень допомоги може і буде знижуватися, і ми хочемо бути дійсно фінансово незалежними та самостійними".

"Звичайно, нас турбує питання закриття бюджетного дефіциту наступного року, але ми працюємо як з американськими партнерами, так і з Європейським Союзом", - додала Свириденко і зауважила, що уряд також прагне оптимізувати бюджетні видатки.

Програма Європейського Союзу передбачає фінансування до 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, включаючи як пряму бюджетну підтримку, так і розвиток приватного сектору.

Конгрес США розглядає запит на бюджетну допомогу Україні, який надав американський уряд, й американські посадовці закликають законодавців прискорити розгляд цього питання і затвердити запит Білого дому.

Україна витрачає понад 100% своїх податкових надходжень на військові потреби, тому країна "повністю залежить" від допомоги міжнародних донорів, щоб економіка та уряд працювали, йдеться у спільному листі до Конгресу міністерки фінансів США Дженет Єллен, міністра оборони Ллойда Остіна, держсекретаря Ентоні Блінкена та адміністраторки USAID Саманти Пауер.

США надали Україні 14,4 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки у 2023 фінансовому році, останній транш якої Україна отримала до завершення американського фінансового року у вересні, вказала заступниця адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії Ерін Маккі у виступі в американському Конгресі цього місяця.

Якщо запит на пряму бюджетну допомогу США затвердять, її обсяг становитиме 11,8 мільярда доларів, що дещо менше допомоги, наданої США цього року.

США стає дедалі важче повністю фінансувати необхідну Україні допомогу для захисту території і просування на полі бою. Про це під час брифінгу в Білому домі у понеділок, 13 листопада, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

На запитання журналістів, до якої дати кошти для допомоги Україні можуть вичерпатися, Салліван відповів, що "немає якогось точного дня. Але з кожним тижнем, що минає, стає дедалі важче повністю профінансувати те, що ми вважаємо необхідним, аби дати Україні інструменти для захисту території і просування вперед. Тому для нас – час збігає. Але я не можу вказати на день у календарі, бо ситуація лишається динамічною".

Україна також прагне отримати новий транш кредиту від МВФ. За чотирирічною програмою, загальним обсягом 15,6 мільярда доларів, Україна може отримати другий транш допомоги обсягом 900 мільйонів доларів, якщо виконавча рада Фонду затвердить перегляд програми. Про перегляд програми на робочому рівні домовились експерти Фонду та уряду України 11 листопада.