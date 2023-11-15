У США зросла кількість нелегальних мігрантів з різних країн, включаючи Росію – слухання у Конгресі

Конгресмен-республіканець Марк Грін озвучив дані американської розвідки стосовно осіб, пов'язаних з терористичними організаціями, котрим вдається перетинати південний кордон США. У цьому контексті конгресмен назвав мігрантів з Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку, а також із Росії.

Про це йшлося під час слухань у комітеті Конгресу США з внутрішньої безпеки, де законодавці мали нагоду поставити запитання зокрема директору Федерального бюро розслідувань Крістоферу Рею.

Упродовж останніх років, за інформацією Гріна, Прикордонно-митна служба США виявила осіб, що потребують додаткової перевірки – понад 6000 з Афганістану, 1600 з Пакистану, 659 з Ірану та 23 з Іраку.

Понад 20 000 росіян, майже 230 афганців і понад 1800 узбеків впустили в країну через помилки у діях Прикордонно-митної служби країни – з мінімальною перевіркою або без неї, каже конгресмен, посилаючись на доступний йому звіт Міністерства національної безпеки США.

“І це лише ті, про яких ми знаємо. А скільки інших осіб, що становлять загрозу національній безпеці, були серед мільйонів інших, точно ніхто не знає. І це жахає”, – каже конгресмен Грін.

Загалом з початку 2022 року різко зросла кількість росіян, які намагаються потрапити до США через кордон з Мексикою. За інформацією Радіо Свобода, у 2022-му фінансовому році (починаючи з 1 жовтня 2021 року) 36 271 громадянин Росії намагалися в'їхати через південні кордони США, тоді як у попередньому році – 13 240 осіб.

Тенденція зростає і далі: у період із жовтня 2022 року до березня 2023 року до США прибуло 38 259 людей з паспортами РФ (серед них також люди із Узбекистану, Казахстану, Киргизстану та інших азійських країн, що також мають і російське громадянство).

Нерідко вони звертаються до уряду США за захистом на підставі переслідування етнічних груп.

“Мій чоловік і наші киргизькі друзі тікають від військової мобілізації в Росії”, - розповіла Казахській Службі Радіо Свободи таджичка Саодат Джумабоєва. До еміграції в США її сім'я жила у Москві.