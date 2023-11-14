Держдеп: “Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні”

США перебувають у критичній точці щодо допомоги Україні в момент, коли вичерпано близько 95% коштів, виділених для України. Про це заявив під час брифінгу у вівторок 14 листопада речник Держдепу Метью Міллер.

“Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні”, – заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали приблизно 95% своїх коштів для надання допомоги Україні

За словами Міллера, у Держдепі вважають, що Палаті представників необхідно терміново прийняти додаткові запити на фінансування для України та Ізраїлю “не лише для фінансування безпекової допомоги Ізраїлю, але й фінансування гуманітарної допомоги, яку ми запитували для населення Гази”.

Міллер наголошує, що допомога критично важлива як для безпеки та добробуту населення Гази, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю.

Нагадаємо, що в понеділок 13-го листопада Метью Міллер наголосив, що Росія може повторити спроби зруйнувати енергетичні обʼєкти України взимку, тому США обговорюють з українською владою шляхи підготовки до подібних атак.

За словами Міллера, в усіх розмовах з представниками українського уряду, Держдеп дає чітко зрозуміти, що США продовжать підтримувати Україну. Саме про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлось під час вчорашніх розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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