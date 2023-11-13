Держдеп прокоментував допомогу Україні перед можливими атаками Росії на енергетичні обʼєкти взимку

Росія може повторити спроби зруйнувати енергетичні обʼєкти України взимку, тому США обговорюють з українською владою шляхи підготовки до подібних атак. Про це заявив під час брифінгу в понеділок 13 листопада речник Держдепу Метью Міллер.

За словами Міллера, в усіх розмовах з представниками українського уряду, Держдеп дає чітко зрозуміти, що США продовжать підтримувати Україну. Саме про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлось під час ранкових розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

“Розмовляли про кроки, які ми можемо зробити разом з Україною для зміцнення її інфраструктури до майбутньої зими”, – наголосив Міллер.

Розмовляли про кроки, які ми можемо зробити разом з Україною для зміцнення її інфраструктури до майбутньої зими

Також речник Держдепу США підкреслив, що США ніколи не ухвалюватимуть жодних рішень, які стосуються України без України. “Звичайно, ми будемо говорити про Україну, війну в Україні, і ми будемо говорити про те, як ми можемо найкраще захистити Україну, ми завжди це робимо, шукаючи способи, щоб інші країни могли допомогти Україні”, – наголосив Міллер.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, заступник держсекретаря США Джеймс О'Браєн під час слухань в комітеті Конгресу США минулого тижня заявив, що Росія має "таємний бюджет" для війни та витрачає більше третини публічного бюджету на військові цілі. Україна витрачає практично всі свої бюджетні надходження на оборонні цілі і потребує міжнародної допомоги для фінансування соціальних видатків та держуправління, кажуть в уряді США.

Дивіться також: Путін сподівається, що українці втомляться, а до влади у США прийде Трамп - огляд міжнародних ЗМІ