Путін сподівається, що українці втомляться, а до влади у США прийде Трамп - огляд міжнародних ЗМІ

Путін вірить, що час - на його боці та за умов нездатності перемогти на полі бою, він спробує використати політичні інтриги та економічний тиск, сподіваючись, що демократичний світ розколеться, українці втомляться від боротьби, а у США на президентських виборах 2024 року переможе Дональд Трамп. Про це пише американська журналістка та історикиня Енн Епплбаум у публікації для видання The Atlantic, яка вийшла під назвою “Захід має перемогти Росію”.

Зобов’язання Заходу перемогти Росію

Епплбаум наголошує, що Захід має випередити Росію у виробництві дефіцитних елементів, необхідних для створення зброї, знайти способи саботувати виробничі потужності Росії, а також заблокувати оновлення програмного забезпечення, необхідного РФ для роботи їхніх оборонних заводів.

“Нам потрібно почати думати не просто про допомогу Україні, а про те, щоб перемогти Росію або, іншими словами, будь-якими способами змусити Росію піти”, – пише Епплбаум.

Нам потрібно почати думати не просто про допомогу Україні, а про те, щоб перемогти Росію — або, іншими словами, будь-якими способами змусити Росію піти

Енн Епплбаум наголошує, що цього року Росія використала менше зброї та боєприпасів, ніж торік. “Наше завдання має полягати в тому, щоб наступний рік був гіршим [для Росії]”, – додав авторка.

Окрім санкцій, які Захід вже ввів проти Росії, та контролю над експортом електроніки та компонентів, які потребує російське Міноборони, потрібно націлитись на найважливіші ланцюжки постачання, щоб позбавити росіян конкретних видів інструментів та сировини, необхідних для виготовлення найскладнішої зброї, – вважає Епплбаум. Вона також наголошує, що настав час віддати заморожені активи російських олігархів Україні, та втілити в реальність принцип виплати Україні російських репарацій.

За словами Епплбаум, витрачені гроші та зусилля на допомогу Україні – не тільки запобігання катастрофи в Україні, а й уроки боротьби з автократіями, які мають глобальні амбіції.

“Ми будемо краще підготовлені до майбутніх більших конфліктів, якщо колись буде більший конфлікт з Китаєм чи Іраном. Після перемоги над Росією, ми могли б зупинити ці більші конфлікти ще до їх початку. Мета в Україні має полягати в тому, щоб покласти край жорстокому вторгненню Росії, і стримати інших від початку нового вторгнення десь в іншому місці”, – пише авторка.

“Вижити як розвинена європейська демократія, а не васал Кремля”

Росія готується до тривалої війни, що створює небезпеку для України, залежної від постачань і підтримки партнерів. Парламент Росії розглядає бюджет, який передбачає 70% збільшення витрат на оборону у 2024 році, що складатиме 6% у співвідношенні з ВВП країни та майже третину всіх державних витрат. На цьому наголошується у виданні Washington Post. В редакторській колонці видання йдеться про те, що Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України.

Так само як і Епплбаум, у Washington Post припускаються думки, що “ймовірно, Путін бажає побачити обрання президентом Дональда Трампа й послаблення сили волі США продовжувати підтримувати Україну”.

Цей важіль впливу означає збереження шансу України вижити та розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не васал Кремля

У редакторській колонці Washington Post наголошує, що Україна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно буде вести переговори з Росією, яка готова нескінченно жертвувати ресурсами та життям людей на полі бою, але “Захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливих угод, якщо прийде час” для подібних переговорів.

“Цей важіль впливу означає збереження шансу України вижити та розвиватися як європейська демократія, що процвітає, а не як васал Кремля”, – йдеться у публікації Washington Post.

Втома Заходу

Про ризики для гарантій української безпеки від перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року пише видання The Guardian.

“Статус майбутніх зобов’язань ЄС щодо української безпеки на момент, коли Україна стане членом ЄС, незрозумілий. Якщо припустити, що Україна залишатиметься поза НАТО, від цього не вийде ухилятись постійно – особливо, якщо ризики президенства Трампа в Сполучених Штатах стануть реальністю”, – йдеться у редакторському матеріалі The Guardian.

В авторській колонці для CNN експертка американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Джейд Макглін наголошує на тому, що хоч війна Росії проти України зараз не загрожує безпосередньо для євроатлантичної безпеки, це не мусить вводити західних лідерів в оману – якби Україна програла цю війну – це стане загрозою для безпеки всього Заходу.

“Втома від України – неправильне формулювання, бо йдеться не про втому, а про брак стійкості Заходу, який став наслідком відмови Заходу визнати обмеженість власного світогляду”, – пише Макглін.

Раніше британське видання Telegraph писало, що на тлі сповільнення наступу ЗСУ напруженість між політичним і військовим керівництвом України, яка "зазвичай тримається в таємниці, вилилася в публічне поле". Автор статті Telegraph стверджує, хоча початково Зеленський закликав до припинення політичних справ, насправді виголосив "публічну догану" Залужному, який в колонці для Economist написав, що війна стає "позиційною" та описав шляхи перемоги в таких умовах.

Журналіст Джо Барнс пише про те, що українська влада боїться публічних розмов про глухий кут, тому що це "може призвести до того, що західні союзники посилять тиск щодо мирних переговорів з Росією" і "змусять здати території в обмін на припинення війни".

Британське видання вказує на те, що й так з'являється все більше втоми від війни. А до цього ще й додався конфлікт на Близькому Сході, що відвертає увагу західних союзників від України.

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