Telegraph пише про розкол між Зеленським та українськими військовими

На тлі сповільнення наступу ЗСУ напруженість між політичним і військовим керівництвом України, яка "зазвичай тримається в таємниці, вилилася в публічне поле", пише британське видання Telegraph.

Журналіст видання Джо Барнс вказує на кілька емоційних висловлювань, які останнім часом зробив український президент Володимир Зеленський.

Зокрема в інтерв'ю NBC Зеленський заявив, що не вважає, що ситуація на фронті є "патовою" та Україна "не готова віддати свою свободу клятому терористу Путіну".

Раніше, на одній з пресконференцій президент України додав, люди втомлюються "незалежно від свого статусу" і "це зрозуміло".

А у вечірньому зверненні 6 листопада він звернувся до українців словами: "Зберіться разом і не відпочивайте; не потопайте у внутрішній боротьбі чи інших проблемах".

Автор статті Telegraph стверджує, хоча початково Зеленський закликав до припинення політичних справ, насправді виголосив "публічну догану" Залужному, що в колонці для Economist написав, що війна стає "позиційною" та описав шляхи перемоги в таких умовах.

“Похмурий погляд” Залужного на війну з Росією підживлює дебати на Заході про військову допомогу Україні – Politico (holosameryky.com)

Telegraph пише про те, що публічним "ляпасом" від влади стало звільнення Офісом президента керівника ССО генерал-майора Віктора Хоренка без узгодження з Генштабом ЗСУ.

Журналіст Джо Барнс пише про те, що українська влада боїться публічних розмов про глухий кут, тому що це "може призвести до того, що західні союзники посилять тиск щодо мирних переговорів з Росією" і "змусять здати території в обмін на припинення війни".

Британське видання вказує на те, що й так з'являється все більше втоми від війни. А до цього ще й додався конфлікт на Близькому Сході, що відвертає увагу західних союзників від України.

Раніше газета Washington Post написала про те, що диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні 2022 координував офіцер Сил спеціальних операцій Збройних сил України Роман Червінський.

При цьому журналісти пишуть, що Червінський отримував накази від "більш високопоставлених" посадовців, які зрештою підпорядковувались Залужному, й що операцію проводили без відома Зеленського. Це показує "складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто мають суперечності з політичним керівництвом", пише Washington Post.