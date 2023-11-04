Президент України Зеленський чекає на F-16 і заперечує патовість ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що українці втомлені від війни, але не йдеться про «патову ситуацію», і вийти з позиційної війни, яку Україна веде зараз, можна за допомогою західної авіації.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного про перехід війни “до позиційної форми”, Зеленський заявив, що "люди втомлені, всі втомлюються, всі - люди, незалежно від свого статусу. І це зрозуміло, тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація".

Зеленський пояснює стан справ на фронті тим, що Росія контролює небо. Натомість Україна “у наступальних місіях береже військових” та не має наміру кидає їх у бій без авіації, “як Росія кидає, немов м'ясо, своїх людей”.

Для успіху контрнаступу, наголосив Зеленський, потрібні винищувачі F-16: “Як побороти це? F-16. Рішення є – треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Довгий процес”.

Раніше у Пентагоні заявили, що на підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців.

“Швидкі рішення є, – додав президент, – і вони не такі якісь космічні, технологічні. Коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють – військові йдуть уперед, біжать, їдуть, використовують техніку, і йдуть ті чи інші контрнаступальні дії”.

Зеленський також наголосив, що “Україна була рік тому у складній ситуації, як зараз – патовій ситуації”, але наразі “просто всі забули”. Тоді, за його словами, допомогли “кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій”, що призвели до звільнення частини Харківщини.

“Ми не маємо права навіть думати (про те, щоб) опускати руки”, – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві 4 листопада.