Остін та Умєров обговорили ситуацію на фронті та наступний "Рамштайн"

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров телефоном обговорили останні події на полі бою. Також вони говорили про пріоритети безпекової допомоги під час наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться пізніше в листопаді.

Як повідомив прессекретар Пентагону Пет Райдер, обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Під час нашої розмови Остіна та Умєрова Росія атакувала Київ балістичними ракетами, - написав у Facebook український міністр й додав: "Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони".

"Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України. Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України", - йдеться у дописі Умєрова.

Раніше Голос Америки повідомляв, що США 44 рази використовували надзвичайні президентські повноваження щодо використання військової допомоги з серпня 2021 року з метою надання оборонної допомоги Україні із запасів Міністерства оборони на загальну суму приблизно 23,8 мільярда доларів. Також протягом 2023 фінансового року Міністерство оборони надало Україні безпекову допомогу на 12,1 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні вісьмома окремими траншами.

При цьому у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати вже використали близько 95% з 62,3 мільярда доларів додаткового фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Наразі залишився приблизно 1 мільярд доларів для заміщення зброї, яка передається в Україну з наявних американських запасів.