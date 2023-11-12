Washington Post: український офіцер координував атаки на "Північний потік"

Диверсіями на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року координував офіцер Сил спеціальних операцій Збройних сил України Роман Червінський. Про це йдеться у спільному розслідуванні американського видання The Washington Post та німецького Der Spiegel.

З посиланням на українські та європейські джерела журналісти пишуть, що Червінський керував логістикою та підтримкою команди з шести людей, яка орендувала яхту під чужими іменами та використовувала водолазне обладнання для розміщення зарядів вибухівки газогонах.

"Північний потік" - це газопроводи прокладені з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 26 вересня 2022 року на газопроводах пролунали три вибухи. Стався витік газу.

Розслідування підривів газопроводів проводять Німеччина, Данія та Швеція. Поки офіційно у вибухах нікого не звинувачено.

Суперництво еліт

Водночас у статті The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, журналісти пишуть про те, що Червінський планував операцію не самостійно, а отримував накази від "більш високопоставлених" посадовців, які зрештою підпорядковувались головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

При цьому в матеріалі йдеться, що операцію проводили без відома президента України Володимира Зеленського. Це показує "складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто мають суперечності з політичним керівництвом", пише Washington Post.

Сам Залужний і Зеленський неодноразово заперечували причетність української влади до атаки. Червінський теж заперечує свою причетність до диверсії. "Всі припущення про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", - ідеться у його письмовій заяві, переданій журналістам через адвоката.

Хто такий Роман Червінський

До повномасштабного вторгнення Росії Роман Червінський працював в СБУ і в Головному управлінні розвідки міністерства оборони. Він стверджує, що брав участь в низці спецоперацій у 2014-2021 роках. Зокрема він був залучений у вивезенні підозрюваного у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха з окупованого міста Сніжне на Донеччині в червні 2019 року.

Також він був долучений у спецоперації по спробі арешту групи "вагнерівців", коли у липні 2020 року в Україну намагались виманити найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Однак після того, як операцію вирішили відтермінувати, вона зірвалася.

Сьогодні полковник Червінський знаходиться під вартою. Його заарештували ще у квітні цього року за підозрою у перевищені службових повноважень. За версією слідства, самовільні дії військового, який на той момент виконував обов'язки командира однієї з частин ССО, призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Як зазначали в Службі безпеки України (СБУ), Червінський разом з іншими особами вирішив провести "спецоперацію", щоб заволодіти військовим літаком РФ. За даними "Української правди", вони намагалися виманити до України російського військового пілота разом з літаком в обмін на грошову винагороду та подальший переїзд у Європу.

Літак мав приземлитися на аеродромі "Канатове" у Кіровоградській області. Однак в домовлений день війська РФ вдарили по аеропорту ракетами. "Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також були повністю знищені два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - зазначали в СБУ.