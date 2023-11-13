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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Як зима вплине на хід бойових дій в Україні

Брифінг. Як зима вплине на хід бойових дій в Україні
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Брифінг. Як зима вплине на хід бойових дій в Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Яка ситуація на полі бою зараз, і як на хід війни вплине зима? Говоримо з військовослужбовцем ЗСУ Єгором Фірсовим. Чи розгляне Конгрес додаткову допомогу для України цього тижня? І як у Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених Азовсталі? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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