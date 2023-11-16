Конгрес США затвердив постанову, щоб уникнути "шатдауну". Що це означає для допомоги Україні

Обидві Палати Конгресу США затвердили тимчасову бюджетну постанову, що має дозволити уникнути урядового "шатдауну" - часткової зупинки роботи уряду. "Шатдаун" мав настати після 17 листопада, коли закінчується дія попередньої тимчасової бюджетної постанови.

Сенат проголосував за бюджетну постанову у середу і, як очікується, президент США Джо Байден її підпише.

Постанова не включає додаткове фінансування для України, або Ізраїлю. Це викликало занепокоєння в Сенаті щодо того, чи є політична воля серед республіканців, щоб подолати розбіжності і затвердити допомогу швидко, навіть коли загрозу "шатдауну" усунуто, бо Конгрес звик діяти рішуче, саме коли є чітко визначений кінцевий строк для прийняття того чи іншого рішення, пише The Hill.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявив, що налаштований працювати над пакетом додаткових асигнувань "негайно".

Сенатор-демократ Джек Рід сказав виданню, що тепер ситуація дещо ускладнилась, але "необхідність забезпечити кошти як для України, так і для Ізраїлю чітка і строки чіткі - зараз". Рід очікує, що Конгрес займеться питанням допомоги Україні одразу після канікул на День Подяки, що - 28 листопада.

Серед республіканців точаться дискусії навколо допомоги Україні, а також нових заходів із захисту південного кордону США, який деякі республіканці хочуть пов'язати з затвердженням допомоги. Сенатор-республіканець Джон Тун заявив ЗМІ, що перемовини всередині партії щодо того, які саме заходи на кордоні потрібні зараз просуваються "недобре".

Але інша сенаторка від Республіканців сказала The Hill, що прийняття тимчасової бюджетної резолюції вивільняє час для обговорення додаткового фінансування для України та Ізраїлю, що може бути сприятливим для затвердження цих заходів.

Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл рішуче налаштований затвердити допомогу Україні, незважаючи на розбіжності всередині партії, пише WSJ.

"Це понад звичною політичною дискусією... Це зараз найбільше питання в світі", - каже Макконнелл про допомогу Україні. Видання припускає, що дискусії навколо допомоги стануть і випробуванням для лідерства Макконнелла всередині партії.

Тимчасова бюджетна резолюція, затверджена Конгресом у вівторок продовжує фінансування деяких програм, як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспортування, тощо до середини січня, а інших – до початку лютого. До цих двох дат Конгрес повинен буде обговорити та прийняти рішення щодо рівнів витрат уряду до вересня наступного року або знову схвалити іншу короткострокову угоду.



Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав, що різні строки фінансування різних установ в бюджетній постанові на початку 2024 року дозволять уникнути вашингтонської традиції: прийняття масштабних витрат безпосередньо перед різдвяними та новорічними святами, адже законопроєкти про асигнування, які є настільки великими, що мало хто з законодавців встають прочитати та осмислити їх перед різдвяними канікулами Конгресу.