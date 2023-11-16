Генсек НАТО закликав збільшити підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до збільшення підтримки України на тлі складної ситуації на полі бою. Цей заклик пролунав під час спільної конференції за результатами зустрічі в Брюсселі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Члени НАТО надають Україні безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову допомогу. І ключову роль у цьому відіграє Латвія. Зараз це ще важливіше, оскільки ситуація на полі бою дуже складна. Але це не аргумент для меншої підтримки, це аргумент для більшої підтримки. Це має значення не лише для безпеки України, а й для нашої безпеки", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар також висловив впевненість, що США, попри нинішні дебати в Конгресі, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки в інтересах всіх союзників по НАТО, в тому числі США, не допустити перемоги Путіна.

"Важливо, щоб усі члени Альянсу продовжували дотримуватися рішень, які ми спільно ухвалили на Вільнюському саміті. Усі глави держав та урядів, усі члени НАТО пообіцяли підтримувати Україну. Я впевнений, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні. І коли я подорожую столицями НАТО, я чую, що члени Альянсу готові підтримувати та посилювати свою підтримку", - запевнив Столтенберг.

Я сподіваюся, що всі члени Альянсу, включно зі США та їхнім Конгресом, розуміють, що на даний момент надзвичайно важливо допомогти Україні, щоб зупинити Росію та фактично зберегти мир у Європі на довгі роки

Своєю Рінкевичс попередив про небезпеку не продовження надання допомоги Україні у той час, коли Росія витрачає на військову машину всі ресурси.

"Зараз ця країна (РФ – ред. ГА) агресивна. Ця країна мобілізує свою економіку, мобілізує свою військову машину. І я вважаю, що зараз було б величезною помилкою не надавати Україні всіляку допомогу, чи то військову, чи то фінансову, щоб уряд міг функціонувати та всі послуги надавалися. Тож я сподіваюся, що всі члени Альянсу, включно зі США та їхнім Конгресом, розуміють, що на даний момент надзвичайно важливо допомогти Україні, щоб зупинити Росію та фактично зберегти мир у Європі на довгі роки", - вказав президент Латвії.

Він додав, що важливо перевіряти, як витрачається ця допомога, але це не змінює загальної картини: в інтересах України та усіх союзників по НАТО, включаючи Сполучені Штати, щоб Україна досягла успіху, борючись з Російською Федерацією.