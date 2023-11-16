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США ввели санкції проти сербських політиків за співпрацю з Росією для підриву цілісності України

  • Голос Америки
Чоловік тримає прапор із зображенням російського та сербського прапорів під час мітингу на підтримку Росії в Белграді, Сербія, 13 березня 2022. AP Photo/Darko Vojinovic
Чоловік тримає прапор із зображенням російського та сербського прапорів під час мітингу на підтримку Росії в Белграді, Сербія, 13 березня 2022. AP Photo/Darko Vojinovic

Державний департамент оголосив про нові санкції проти низки сербських політиків за зв'язки із Росією, спрямовані на "підрив миру, безпеки, політичної стабільності й територіальної цілісності України, партнера США".

До переліку потрапив Міша Вачіч, лідер сербської Правої партії. Він раніше заявляв, що на запрошення російського президента Путіна був "міжнародним спостерігачем" під час незаконного "референдуму" РФ на окупованих територіях України у вересні 2022, він також висловлювався за нелегальну анексію українських земель Росією.

Також США ввели санкції проти Ненада Поповіча, колишнього сербського міністра, який має "низку компаній у Сербії та Росії й використовує зв'язки високого рівня у Кремлі для самозбагачення, щоб забезпечити бізнес для своїх активів і щоб сприяти розкраданню та корупційним податковим схемам". Держдеп також відніс до списку дванадцять компаній, пов'язаних із Поповічем.

Одночасно американський Мінфін накладає санкції на вісім осіб і шість юридичних осіб у Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Північній Македонії, які безпосередньо сприяють російському впливу або чия корупційна діяльність сприяє російському впливу.

Уряд зазначає, що "ці фізичні та юридичні особи також перешкоджають критичним реформам і просуванню до вступу до ЄС". Завдяки цим санкціям Вашингтон "має на меті змінити поведінку залучених осіб і боротися з місцевою корупцією, організованою злочинністю, а також незаконними угодами та торгівлею впливом, які сприяють зловживанню Росії".

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