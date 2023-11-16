ЄС може ввести санкції проти сина Медведєва й родички Путіна

ЄС розглядає новий раунд санкцій проти Москви, включаючи обмеження проти сина заступника глави Ради нацбезпеки РФ Дмитра Медведєва та родички президента Росії Владіміра Путіна.

Серед 47 осіб, яких Єврокомісія хоче додати до наявних санкційних списків, - двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільова, яка очолює фонд, що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

Також у розширеному списку є Ілля Медведєв, ім'я та дата народження якого збігаються з даними єдиного сина російського експрезидента. Його підозрюють в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні. Включення родичів високопосадовців, у тому числі родини Путіна, ймовірно, викличе гнів у Кремлі, пише Guardian.

Запропоновані санкції також стосуються компаній і організацій у низці секторів, включаючи збройову промисловість й ІТ-компанії, пов'язані з ФСБ. Окрім того, до списку обмежень пропонують включити російські чиновники, які працюють в окупованій Україні, приватні військові компанії, подібні до "Вагнера", і "патріотичні" організації, які звинувачують у мілітаризації українських дітей.

В новий санкційний перелік ЄС пропонують додати компанію "АльфаСтрахування", що страхує Міноборони РФ і підприємства військової промисловості, й авіаційний комплекс Ільюшина, який виробляє військово-транспортний літак Іл-76, який регулярно використовується для перевезення російського військового персоналу та техніки.

Розробник і оператор російської навігаційної системи "Глонасс", яка є місцевим аналогом американської навігаційної системи GPS, також потрапив у список пропонованих санкцій.

Крім того, у дванадцятому санкційному пакеті, що має бути схвалений лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, передбачено повну заборону на продаж в межах блоку російських алмазів і ювелірних виробів із використанням російських дорогоцінних каменів. У ЄС кажуть, це може позбавляти кремлівську скарбницю понад 4,5 мільярда євро на рік.

Заборона готується з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, усунула свої заперечення, а також країни G7 почали розглядати це питання.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Європарламент вимагає більшого нагляду на рівні ЄС і кращих зусиль, щоб обмежити здатність Москви обходити санкції. Там підкреслили здатність Росії обходити граничні ціни на нафту, а також те, що ЄС імпортує з таких країн як Індія нафтопродукти, вироблені з російської нафти.

При цьому депутати Європарламенту зауважили, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до Росії через Китай, Туреччину, ОАЕ, Казахстан, Киргизстан і Сербію.