На гроші від продажу яхти Медведчука та інших заарештованих активів "будемо фінансувати українську армію і бити росіян" - Соболев

Кабінет міністрів України вніс зміни до законодавства стосовно продажу арештованого майна. Агентство з розшуку та менеджменту активів – АРМА продаватиме ці активи через систему "Prozorro. Продажі. Серед лотів - яхта Медведчука.

Про деталі в інтерв’ю Голосу Америки розповів Олексій Соболев, заступник міністра економіки України, який перебував у Вашингтоні у складі української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко.

За словами Соболева, головний плюс новації – це спрощення продажів і те, що вони пройдуть максимально публічно і прозоро. Продаватимуть, зокрема активи російських фізичних осіб і компаній, які фінансували війну проти України. Одним з лотів буде заарештована в Хорватії яхта Медведчука. Її довжина 92 метри, а вартість оцінюють у 200 мільйонів доларів. Таким чином, планують поповнити український бюджет.

Андрій Гетьман: Що змінилося після нових норм від Кабінету міністрів? і які якби власне позитивні речі від того щодо того як можна продавати заарештоване майно

Олексій Соболев: Це дуже важливий акт, над яким ми працювали багато місяців: йдеться про те, як ми продаємо арештоване майно через прозорі аукціони. Тобто, перша новація дуже проста: все, що арештовано в Україні АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) буде проходити через електронні аукціони в системі «Prozorro. Продажі».

Що це означає? По-перше, все буде прозоро. Тобто, ви будете бачити всі аукціони, всі результати, хто і що купив, за якими цінами тощо.

По-друге, на ці аукціони зможуть потрапити всі.

Виписаний процес того, як продаються закордонні активи і можна буде нарешті почати їх реалізувати у нормальний конкурентний спосіб

Не буде якихось скандалів, тому що система «Prozorro. Продажі» вже 6-7 років працює і довела свою ефективність. Хто хоче купити, той на аукціон потрапить. Будуть відомі всі дані і це дуже важливо, тому що АРМА продає специфічні активи, складні, навколо них завжди будуть конфлікти. Ця стовідсоткова прозорість дозволить запобігти маніпуляціям. Ви точно будете знати, як все відбувається. Друга новація цієї системи: виписаний процес того, як продаються закордонні активи і можна буде нарешті почати їх реалізувати у нормальний конкурентний спосіб. От такі дві новації.

А.Г.: Про які заарештовані активи йдеться? Коли будуть продані перші активи?

О.С.: Я вважаю, що про це потрібно питати в АРМА. Наше завдання в міністерстві економіки, яке відповідає за політику аукціонів в країні, забезпечити прозорий спосіб, який довів свою ефективність, щоб до цієї частини процесу у людей не було більше запитань. Я гадаю, що ця постанова Кабміну це доведе.

Ми побачимо ці перші аукціони і буде зрозуміло, що дійсно система максимально прозора. Не варто очікувати валу лотів, тобто, багато їх не буде.

Чому? Тому що, більшість майна, яке продає АРМА, це нерухомість. Нерухомість, згідно з законом, не може продавати. Її можна брати в управління, через конкурси, це окремий порядок, за яким працюємо. Але рухоме майно можна буде продавати через аукціони.

А.Г.: Про які активи йдеться? В кого заарештували ці активи?

О.С.: Ось приклади. Є запаси чогось. Іноді були випадки, коли продавали вагони. Наприклад, аміак, бензин заарештований в рамках кримінальних провадженнях. Арештовують побутові речі. Різні категорії рухомого майна.

А.Г.: Чи можуть в цю категорію потрапити активи, які були у російських фінансових установах або у фізичних осіб чи юридичних осіб, які фінансували введення Росією війни проти України?

Бізнес, який мав російських акціонерів, часто був не бізнесом, а спеціальною операцією

О.С.: Так, в тому числі. Не тому, що це підсанкційні особи а тому, що ми бачимо дуже велику кореляцію з тим, що той бізнес, який мав російських акціонерів, часто був не бізнесом, а спеціальною операцією, він порушував, в тому числі, українські закони, багато через це порушень, на них дуже багато кримінальних справ. Часто особи, майно яких перебуває під санкціями, які, ми знаємо, фінансують російську війну, на цьому майні багато зловживань. Тому через ці кримінальні справи майно потрапляє до АРМА, тому майно від таких осіб, дійсно, буде через ці аукціони продаватися. Гроші будуть йти в бюджет, на ці гроші будемо фінансувати українську армію і бити росіян.

А.Г.: Яким чином будуть продавати активи за кордоном, зокрема заарештовану яхту Медведчука в Хорватії?

О.С.: Потрібно наймати велику аукціонну компанію, яка має досвід реалізації такого виду активу. Активи специфічні. Наприклад, яхта Медведчука, там дуже багато обмежень, зокрема, зняти арешт перед продажем. Спеціалізовані компанії будуть за кордоном найматися для того, щоб проводити продаж в такий прозорий спосіб.

А.Г.: Скільки таких активів можна буде продати за кордоном?

О.С.: Я не думаю, що це буде масово, просто тому, що таких не так багато. Знову ж таки, вони всі складні, це арештовані активи і це займає певний час. Але приміром, яхта Медведчука коштує дорого.

А.Г.: Як швидко можна продати яхту Медведчука?

О.С.: Актив непростий. Він розташований в різних юрисдикціях. Потрібно зробити багато операцій для того, щоб його вивільнити і продати. По-друге, розмір. На такі активи не так багато покупців по всьому світу. Це може бути показовий кейс, щоб показати, що все прозоро, ринково, все спрацювало. Саме таким чином зараз порядок виписано. Ми сподіваємось, що буде гарний результат.