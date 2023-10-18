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G7 розглядає заборону продажу російських діамантів
Країни Групи семи (G7) розглядають можливість заборонити торгівлю російськими алмазами та діамантами, щоб зменшити прибутки РФ для використання у війні в Україні, повідомляє Reuters.
Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів та найбільшим експортером алмазів за обсягом, виробляючи 30% діамантів у світі. При цьому, державна компанія «Алроса» видобула майже третину всіх алмазів, видобутих у 2021 році.
На країни G7 – США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію – припадає 70% світового попиту на алмази. Але заборона також вдарить по пропозиції, пише Reuters.
У G7 говорили про такі наміри від початку року, а 19 жовтня представники найпотужніших країн світу обговорять варіанти, як ввести цю заборону, повідомляє Reuters, посилаючись на відповідні документи.
Більшість пропозицій різних гравців ринку стосуються заборони продажу російських дорогоцінних каменів в 1 карат, а запровадити заборону можуть із 1 січня.
Бельгія, як провідний центр світової торгівлі алмазами, та країна ЄС, пропонує використовувати блокчейн-технології для відстеження алмазів.
Натомість Індія, де огранюють і полірують 90% алмазів у світі, пропонує, щоб алмазні компанії отримували відповідні сертифікати, що діятимуть протягом року й блокчейн технології не використовуватимуться. На дотримання умов щодо заборони експорту російських діамантів компанії перевірятимуть вибірково, й неодноразових порушників заборони заноситимуть у "чорний список".
Франція ж пропонує, щоб продавці декларували країну походження, й пропонує обмежити лише російські поліровані круглі білі діаманти, за виключенням кольорових алмазів та інших форм.
При цьому Всесвітня алмазна рада (WDC), до якої входить найбільший у світі за вартістю виробник необроблених алмазів De Beers, запропонувала під час продажу додавати до каменю декларацію про те, що алмаз не є російським.
Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти російського державного виробника алмазів "Алроса", але через відсутність світових обмежень у першій половині цього року дохід компанії склав 1,9 мільярда доларів.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, великі ювеліри, такі як американський бренд Tiffany's, заявили, що більше не купуватимуть російські діаманти. Але без співпраці з Індією й Бельгією експерти кажуть, що, неможливо переконатися, що дорогоцінні камені мають неросійське походження.
Алмази, разом із ядерним паливом і скрапленим природним газом, є одними з небагатьох значних джерел доходу для Москви, на які західні держави ще не наклали повних санкцій.
Раніше Голос Америки розповідав, що США та союзники по G7 та в Євросоюзі розробляють нові кроки санкційного режиму проти Росії у сфері нафтоторгівлі.
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- Голос Америки
США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів дронів, якими Росія обстрілює Україну
США запровадили санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що використовувались Росією у війні в Україні, повідомило Міністерство фінансів США у середу.
Окрім цієї компанії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які базуються в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства фінансів 18 жовтня.
“Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світуЗаступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон
Він наголошує на тому, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам.
“Ми закликаємо міжнародну спільноту робити те саме”, – додав Нельсон.
Серед компаній, проти яких Мінфін США ввів санкції, є іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, збитих українськими силами. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.
Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Цей дрон використовувався російськими військами в Україні. Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.
У липні 2023 року в публікації WSJ йшлось про те, що українські розслідувачі вперше знайшли у збитих дронах компоненти, вироблені компанією Sarmad.
З вересня 2022 року оголошено вже десять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.
У вересні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.
Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції. Один зі складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, який нещодавно збили в Україні.
Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.
19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
Дивіться також: Держдеп критикує Китай за надання Путіну "платформи для просування його агресивної війни проти України"
Підтримка серед американців надання допомоги Україні значна, але знижується – соціологи. Відео
Пересічні американці й надалі значною мірою підтримують надання зброї та фінансової допомоги Україні. Втім, як свідчать свіжі соціологічні опитування, рівень підтримки зменшується.
- Голос Америки
Палата представників Конгресу США вдруге не змогла обрати спікера
Кандидат на посаду спікера Палати представників американського Конгресу, республіканець Джим Джордан вдруге за один день не зміг набрати достатньо голосів для обрання на посаду. Для обрання на посаду Джордану було необхідно 217 голосів, він набрав 199. Натомість кандидат від демократів Хакім Джеффріз набрав 212 голосів.
Кількість однопартійців, які не підтримали кандидатуру Джима Джордана, зросла з 20 до 22 від часу першого голосування у вівторок.
Джордан обіцяє продовжувати боротись за пост спікера Палати представників, незважаючи на зменшення підтримки в другій спробі голосування.
Конгресмен від Огайо сказав, що зустрінеться з законодавцями індивідуально, але не знає, коли він хотів би, щоб відбулось наступне голосування.
«Сьогодні ми зібрали деяких, пара не підтримала, але вони проголосували за мене раніше, і я думаю, що вони можуть повернутися знову, тому ми будемо продовжувати спілкуватися з членами, продовжувати працювати над цим», - сказав Джордан у спілкуванні з пресою.
Тимчасовий спікер може отримати більше повноважень
Нині законодавці обговорюють, чи виносити на розгляд резолюцію, яка надасть тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі більше повноважень з тим, щоб Конгрес міг вести певну законодавчу діяльність.
Третя спроба голосування може відбутись в середу.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю республіканці номінували Джима Джордана на посаду спікера. Представник крайньо правого крила, Джордан послідовно виступає проти допомоги Україні. Однак, як повідомили чотири конгресмени-республіканці виданню Axios, Джордан в понеділок погодився виставити на голосування пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, що суперечить позиції крайньо правого крила його партії.
Опозиція також висунула власного кандидата на посаду спікера. Ним став лідер демократичної меншості в Палаті Представників, Хакім Джеффріс. Останній розкритикував республіканського кандидата назвавши його "надзвичайним екстремістом".
- Голос Америки
Держдеп критикує Китай за надання Путіну "платформи для просування його агресивної війни проти України"
Державний департамент США заявив у середу, що стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати президенту Росії Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України».
Про це речник Державного департаменту заявив, коментуючи на запит Голосу Америки зустріч президента Росії Володимира Путіна та керівника Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні раніше у середу.
«Ми стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією. Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки Росії, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України», – мовиться у письмовій відповіді Держдепу на запит Голосу Америки.
Американське дипломатичне відомство наголосило, що його позиція є незмінною та відомою у світі.
«Раніше ми говорили, що ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати пану Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України», – мовиться у заяві Держдепу.
Як повідомляв Голос Америки, президент Путін перебуває в Китаї для участі у зібранні близько десятка лідерів, яких Китай запросив на форум ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях».
У візиті Путіна вбачають демонстрацію підтримки цієї ініціативи, спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.
На цій зустрічі Путін виступив з критикою США через, як він сказав, «глибше занурення США в український конфлікт».
Путін розкритикував надання Вашингтоном українській армії тактичної ракетної системи дальньої дії (ATACMS), використання якої Київ підтвердив у вівторок. За словами Путіна, використання цієї зброї "просто продовжує агонію" для України.
Лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, де сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародною спільнотою.
Це була перша поїздка президента Путіна за межі колишнього радянського простору після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виставив на нього ордер на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні. Минулого тижня Путін побував у Киргизстані.
Як повідомляв Голос Америки, Китай засудив міжнародні санкції, накладені на Росію, але прямо не коментує ордер на арешт Путіна, виданий за звинуваченнями в імовірній причетності до викрадень тисяч дітей з України.
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