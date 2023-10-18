G7 розглядає заборону продажу російських діамантів

Країни Групи семи (G7) розглядають можливість заборонити торгівлю російськими алмазами та діамантами, щоб зменшити прибутки РФ для використання у війні в Україні, повідомляє Reuters.

Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів та найбільшим експортером алмазів за обсягом, виробляючи 30% діамантів у світі. При цьому, державна компанія «Алроса» видобула майже третину всіх алмазів, видобутих у 2021 році.

На країни G7 – США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію – припадає 70% світового попиту на алмази. Але заборона також вдарить по пропозиції, пише Reuters.

У G7 говорили про такі наміри від початку року, а 19 жовтня представники найпотужніших країн світу обговорять варіанти, як ввести цю заборону, повідомляє Reuters, посилаючись на відповідні документи.

Більшість пропозицій різних гравців ринку стосуються заборони продажу російських дорогоцінних каменів в 1 карат, а запровадити заборону можуть із 1 січня.

Бельгія, як провідний центр світової торгівлі алмазами, та країна ЄС, пропонує використовувати блокчейн-технології для відстеження алмазів.

Натомість Індія, де огранюють і полірують 90% алмазів у світі, пропонує, щоб алмазні компанії отримували відповідні сертифікати, що діятимуть протягом року й блокчейн технології не використовуватимуться. На дотримання умов щодо заборони експорту російських діамантів компанії перевірятимуть вибірково, й неодноразових порушників заборони заноситимуть у "чорний список".

Франція ж пропонує, щоб продавці декларували країну походження, й пропонує обмежити лише російські поліровані круглі білі діаманти, за виключенням кольорових алмазів та інших форм.

При цьому Всесвітня алмазна рада (WDC), до якої входить найбільший у світі за вартістю виробник необроблених алмазів De Beers, запропонувала під час продажу додавати до каменю декларацію про те, що алмаз не є російським.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти російського державного виробника алмазів "Алроса", але через відсутність світових обмежень у першій половині цього року дохід компанії склав 1,9 мільярда доларів.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, великі ювеліри, такі як американський бренд Tiffany's, заявили, що більше не купуватимуть російські діаманти. Але без співпраці з Індією й Бельгією експерти кажуть, що, неможливо переконатися, що дорогоцінні камені мають неросійське походження.

Алмази, разом із ядерним паливом і скрапленим природним газом, є одними з небагатьох значних джерел доходу для Москви, на які західні держави ще не наклали повних санкцій.

Раніше Голос Америки розповідав, що США та союзники по G7 та в Євросоюзі розробляють нові кроки санкційного режиму проти Росії у сфері нафтоторгівлі.