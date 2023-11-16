Британський уряд підтримуватиме оборонні компанії, які "допомагають таким країнам, як Україна" - міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що уряд підтримуватиме британські оборонні компанії, які «допомагають таким країнам, як Україна», проти спроб позбавити їх фінансування галузі через «так звані етичні правила інвестування».

«Британські оборонні компанії забезпечують нашу безпеку, допомагають таким країнам, як Україна, захищати їхню свободу та діють на глобальному рівні як борці від імені Великої Британії. Ми всіляко підтримуватимемо їх проти тих, хто хоче позбавити фінансування галузі через так звані етичні правила інвестування, які є не лише аморальними, але й небезпечними», - написав в соцмережі Х Ґрант Шаппс.

Раніше цього місяця Ґрант Шаппс застеріг інвестиційну компанію Aviva, яка управляє активами на суму 221 мільярд фунтів стерлінгів, від будь-якого «аморального» скасування підтримки оборонних компаній після того, як компанія повідомила клієнтам минулого тижня, що планує розпродати акції деяких компаній, які не відповідають базовій політиці Aviva. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Під це рішення підпадатимуть компанії, які «можуть бути залучені до видобутку вугілля, виробництва зброї та тютюну», йдеться в листі Aviva.

Цей крок викликав швидке втручання Ґранта Шаппса та міністра оборонних закупівель Джеймса Картліджа, які поговорили з компанією про зміну політики.

Відтоді Aviva намагалася применшити значення цього листа та наполягала, що не розпродає військові акції Великобританії. В компанії наполягають, що лист був неправильно сформульований.

«Немає нічого неетичного в інвестуванні в оборону Великої Британії, її процвітаюча промисловість має вирішальне значення для захисту нашого способу життя, особливо в часи такої глобальної невизначеності. Було б аморально для інвесторів відмовлятися від наших оборонних фірм, які допомагають працевлаштувати понад 200 000 людей по всій Великій Британії, без яких ми не змогли б забезпечити Україну засобами для захисту її свободи», - заявив Шаппс.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 16 листопада новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон здійснив свою першу офіційну закордонну поїздку в Україну і заявив, що таким чином хоче підтвердити твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією.

«Своїм візитом я хочу сказати, що ми будемо надалі забезпечувати моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку, але понад усе - військову підтримку, яка вам потрібна, і не лише цього року та наступного року, але стільки, скільки буде потрібно», - сказав міністр українському президентові Володимиру Зеленському 16 листопада у Києві.

В матеріалі використані джерела The Telegraph.