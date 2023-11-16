Time: Для України патова ситуація триватиме ще мінімум рік

Війна Росії проти України без, ймовірно, суттєвих змін триватиме ще щонайменше рік, вважає головний редактор видання Time Іан Бреммер, президент компанії з питань політичних ризиків Eurasia Group, викладач Колумбійського університету.

На Заході, з його слів, посилюються “побоювання, що платники податків США та Європи фінансують тупикову ситуацію, яка стає все більш дорожчою”.

Російські контратаки досягли небагато, але здатність добре закріплених російських сил поглинати українські удари залишає Кремлю контроль над приблизно 18% території України.

Росія розширила свої ракетні удари, збільшила власне виробництво ракет і боєприпасів, постійно отримує значну матеріальну підтримку від Північної Кореї та Ірану. Усе це дозволяє агресору протистояти українським контратакам та утримувати близько 18% захопленої української території.

Оглядачі Атлантичної ради також нагадують, що контрнаступу України суттєво заважає підтримка Росії Китаєм. Різке зростання імпорту китайських товарів зіграло ключову роль у здатності Росії зміцнити оборону на українській території та протистояти контрнаступу, пише Атлантична рада. Це, наприклад, обладнання для копання та переміщення ґрунту, транспорт, у тому числі надважкі вантажівки, підшипники для танків тощо.

Редактор Time розуміє, що українська влада не в змозі віддати захоплену українську землю, за захист якої полягли десятки тисяч воїнів.

Натомість Бреммер припускає, що Захід міг би пропонувати президенту України Володимиру Зеленському щось “в обмін на його готовність почати торгуватися з Путіним”.

Наприклад, обіцянку профінансувати повну реконструкцію країни, в тому числі за рахунок заморожених активів Росії.

ЄС може пообіцяти гарантоване членство.

НАТО може запропонувати повноправне членство з гарантіями захисту.

Але, пише політичний експерт, ніхто не може відповісти з упевненістю, як зміниться ситуація у разі, якщо президентські вибори в США наступного року виграє Дональд Трамп.

Усе це лише допомагає президенту Росії Володимиру Путіну, котрий може продовжувати чекати та спостерігати, безжально кидаючи на війну необхідну кількість новобранців, вважає оглядач.