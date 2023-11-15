Рішення Заходу можуть легко змінити хід війни в Україні – ISW

Якщо Захід уріже допомогу Україні, Росія виграє. Україна натомість може перемогти, якщо допомога надходитиме і надалі та у більших обсягах, ніж сьогодні. Таку точку зору оприлюднив Інститут вивчення війни.

Позиційна війна - наслідок лімітованих поставок західної зброї

“Позиційна” війна між Україною та Росією – це “не глухий кут”у результаті сучасних реалій, а, наслідок лімітів озброєння і технологій, накладених Заходом самим на себе, йдеться у публікації Інституту.

Нинішній баланс сил, “фактично є дуже нестабільним” і може легко бути змінений “у будь-якому напрямку” через рішення, прийняті на Заході, пише автор заяви, Фредерік Каган, науковий співробітник Американського інституту підприємництва та колишній професор військової історії у Військовій академії США у Вест-Пойнті.

На його думку, розв'язання нинішніх проблем як України, так і Росії на полі бою не потребує “великої технологічної революції з обох сторін”.

Здатність України перешкодити російським силам вести широкомасштабну механізовану маневрову війну, залишається абсолютно залежною від продовження надання допомоги Заходу, каже Каган.

Відтак протиповітряна оборона, артилерія, засоби протитанкової броні є екзистенційними потребами України.

Зменшення західної підтримки призведе до перемоги Росії

У разі припинення підтримки України Заходом результатом буде не продовження поточної позиційної війни, а радше відкриття можливостей для росіян відновити широкомасштабні механізовані наступальні дії “з хорошими перспективами на успіх”, вважає Каган.

Лінія фронту, на його думку, перестане бути статичною. А найбільш вірогідним сценарієм є те, що росіяни знову почнуть відтісняти українські сили, захоплюючи більші території України, спустошуючи українські міста з повітря та, можливо, повністю нівелюють здатність України воювати.

Є всі підстави вважати, що припинення західної допомоги Україні дозволить Росії здобути військову перемогу.

“Є всі підстави вважати, що припинення західної допомоги Україні дозволить Росії здобути військову перемогу”, – застерігає експерт.

З іншого боку, розширення західної допомоги Україні могло б дозволити українським силам відновити маневри на полі бою на власних умовах.

Захід має різко збільшити кількість бронетехніки, яку він надає Україні, вважає автор, щоб створити умови для успішних українських наступальних операцій.

Українському контрнаступу завадила відсутність броні на західній техніці

Українському контрнаступу 2023 року завадило саме те, вважає Каган, що частина бойової техніки, наданої Заходом, взагалі не підходила для прориву підготовлених оборонних позицій, оскільки не мала достатнього броньованого захисту, щоб вистояти перед російськими танками і протитанковими системами.

“Сполучені Штати мають сотні танків на складах в Європі, які готові до війни НАТО з Росією. Швидке перекидання цих танків в Україну суттєво збільшило б здатність України вести механізований маневр”, – пише автор.

Каган наголошує: припинення або значне скорочення американської військової підтримки України дозволить Росії виграти цю війну на полі бою.

А це було б, каже військовий експерт, катастрофою не лише для України, а й для НАТО та для США.