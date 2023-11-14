Столтенберг: Ситуація на полі бою важка, потрібно збільшити допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важкій ситуації на полі бою в Україні, а також на необхідності збільшити допомогу Україні. Ці заяви він зробив під час зустрічі Ради закордонних справ Європейського Союзу з міністрами оборони країн ЄС у Брюсселі 14 листопада. На зустрічі обговорювали питання захисту критичної інфраструктури та підтримки України.

"Ситуація на полі бою важка. Це робить ще важливішим те, щоб ми підтримували та збільшували нашу підтримку України, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Україна має переважати як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримувати Україну – в наших інтересах", – сказав він.

Ситуація на полі бою важка. Це робить ще важливішим те, щоб ми підтримували та збільшували нашу підтримку України, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти.

Також на зустрічі обговорювали тогорічний саботаж газопроводів Nord Stream та нещодавнє пошкодження трубопроводу та кабелів Balticconnector. Після цих інцидентів НАТО посилила повітряне та морське патрулювання та збільшила присутність у Балтійському та Північному морях.

На саміті у Вільнюсі країни НАТО домовились про створення нового центру критичної підводної інфраструктури при Морському командуванні НАТО у Великій Британії. Також НАТО і Європейський Союз створили робочу групу з питань стійкості критичної інфраструктури.

"Критична інфраструктура є важливою, і це сфера, де ми знову бачимо актуальність і важливість співпраці між НАТО та Європейським Союзом", – заявив Столтенберг.

9 листопада генеральний секретар НАТО під час візиту до Берліна подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за внесок країни в НАТО та міцну допомогу Україні, включаючи танки Marder і Leopard, засоби ППО IRIS-T і боєприпаси: "Ці внески допомагають Україні захистити свою свободу. І вони допомагають убезпечувати Європу".