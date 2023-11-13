На Заході активно тренують українських військових. Пілоти F-16 — у Данії, США та незабаром — в Румунії

У Румунії в понеділок, 13 листопада, офіційно відкрили центр для підготовки українських пілотів, а також пілотів інших країн НАТО, для управління американськими винищувачами F-16. Так званий Європейський тренувальний центр F-16 розташований на румунській військовій авіабазі поблизу міста Фетешті на південному сході країни. Для тренування центр використовуватиме літаки F-16, надані Нідерландами. Про це повідомляє агентство Reuters.

“Центр стане міжнародним осередком для навчання пілотів на F-16 і сприятиме підвищенню оперативної сумісності між союзниками”, — заявив міністр оборони Румунії Анхель Тілвар, якого цитує британське видання The Guardian.

Своєю чергою, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала європейські країни “спільно працювати” над міжнародною безпекою.

П’ять нідерландських F-16 були доставлені до центру минулого тижня, а ще сім літаків мають надійти пізніше, заявив минулого тижня президент України.

У понеділок, 13 листопада, Володимир Зеленський, написав на своїй сторінці в мережі Х: “Відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16, на базі якого проходитимуть навчання наші льотчики, – це важливий практичний внесок в авіаційну коаліцію. Наші домовленості з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте втілюються в життя. Дякую партнерам!”

Як повідомляє Reuters, українські пілоти вже тренуються у Данії та США і, як очікується, розпочнуть тренування в Румунії “на початку наступного року”, за словами нідерландського полковника Олів’є Бока.

Тим часом новинне агентство AP повідомляє, що в результаті міжнародних зусиль з тренування українських солдатів було підготовано десятки тисяч осіб в багатьох країнах Європи.

Зокрема, Британія вже підготувала близько 30 000 українських військових протягом останніх 17 місяців. Наприкінці вересня Об'єднане Королівство також почало розглядати можливість направити британських військових інструкторів безпосередньо в Україну, повідомив свого часу The Guardian. В такий спосіб можна було б зменшити необхідність покладатися на бази Британії та інших членів НАТО для тренування українців.

Своєю чергою, США вже підготували приблизно 18 000 українських військових, додає AP. Більшість з них пройшла тренування в Німеччині, ще приблизно 1000 осіб наразі перебувають на навчанні.

Що стосується тренувальної місії Європейського Союзу, яка мала за початкову мету підготувати 15 000 українських військових, то вона, за даними AP, перевищила очікування й планує досягти загальної кількості підготованих військових у 35 000 до кінця цього року. За даними Єврокомісії, 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Норвегія, надали інструкторів або організували навчання.

В межах ЄС, Франція досягне рівня у 7000 підготованих українських військових цього року, додає AP. Частина з них проходить тренування у самій Франції, ще частину тренують французькі військові інструктори на території інших країн, зокрема Польщі.

Німеччина, за підтримки таких країн як Нідерланди й Данія, забезпечила тренування понад 6000 українців станом на серпень 2023 року, як повідомляло раніше видання Politico. Мета – досягти 10 000 підготованих військових до кінця 2023 року.

Тренування також відбуваються в інших країнах Європи – зокрема, у Польщі – власними силами цих країн чи за підтримки й участі інших союзників України.