Андерс Фоґ Расмуссен: Україна може приєднатися до НАТО без окупованих територій

Абсолютна певність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на території України всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту

Україна може приєднатися до НАТО до закінчення війни з Росією й без тимчасово окупованих територій, вважає колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, пише британське видання The Guardian.

Такий сценарій часткового членства країни в альянсі не означатиме замороження війни, переконаний експерт, а радше стане пересторогою Росії, що вона не може завадити приєднанню України до західного оборонного блоку.

Расмуссен, який був генсеком НАТО у 2009-2014 роках, вважає, що НАТО має запропонувати Україні членство на наступному ювілейному саміті альянсу у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Днями він написав на своїй сторінці у мережі Х:

“Найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі – це приєднати Україну до НАТО.

Наступного літа Альянс відзначатиме своє 75-річчя на саміті у Вашингтоні.

Запрошення для України приєднатися було б ідеальним способом святкування”.

Український уряд свого часу запросив Расмуссена працювати над питаннями членства України в НАТО, зокрема при підготовці до саміту у Вільнюсі влітку 2023 року.

Попри очікування, під тиском США та Німеччини, на вільнюському саміті альянс не запросив Україну до членства й не назвав конкретних дат майбутнього вступу, зауважує The Guardian.

Натомість на саміті було започатковано спеціальну Раду Україна-НАТО, а також підписано угоду, згідно з якою країни-члени альянсу укладатимуть з Україною двосторонні договори про взаємні безпекові зобов’язання. Процес переговорів щодо таких договорів вже розпочався між Україною та кількома країнами.

На думку Расмуссена, питання членства України не можна відкладати далі. “Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна є центром НАТО”, - цитує The Guardian.

З точки зору багатьох західних політиків та експертів питання членства України в НАТО розв’язати наразі непросто, адже відповідно до статті 5 договору Альянсу, всі країни-члени мають захищати країну-члена, на яку напали. Якщо уся Україна ввійде в НАТО зараз, це могло б означати фактичне оголошення війни Росії з боку Альянсу.

Відтак, входження України в НАТО лише територією, підконтрольною українському уряду, могло б знизити ризики прямого конфлікту альянсу з Росією, вважає Расмуссен. Історичним аналогом такого рішення можна вважати приєднання до блоку колишньої західної Німеччини у 1955 році, тоді як східна Німеччина – на той час так звана Німецька Демократична Республіка – залишилася під контролем СРСР.

“Абсолютна певність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на території України всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту”, - цитує Расмуссена The Guardian.

Варіант ідеї часткового входження України в НАТО вже був озвучений раніше, однак піддався жорсткій критиці з боку як українського уряду, так і з боку західних посадовців та експертів, включно з представниками Білого дому.

Зокрема, як раніше повідомляв Голос Америки, у серпні керівник апарату генсекретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатись до Альянсу у випадку відмови від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен назвав свою заяву помилковою та перепросив. Він також зауважив, що його коментар був частиною ширшої дискусії. В пресслужбі НАТО також назвали заяву Єнссена помилкою.

Колишній посол США в Україні й директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст так прокоментував заяву Єнссена в інтерв’ю Голосу Америки: “Як на мене, це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що, мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни, така ймовірність є, таке дійсно можливо. Але озвучувати це в рамках НАТО, без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі – це дуже, дуже велика помилка”.

Натомість пропозиція Расмуссена не покладається напряму на територіальні поступки України. Зокрема, як додає The Guardian, НАТО може залучити військових спеціалістів напередодні наступного саміту з метою визначення, як саме у контексті постійних змін лінії фронту можна демаркувати територію під контролем України від території, окупованої Росією.

Загалом, заклики якомога швидше надати Україні чітку перспективу й окреслити строки членства у НАТО лунають на Заході дедалі гучніше. Зокрема, наприкінці жовтня, як повідомляв Голос Америки, під час Київського Безпекового Форуму, організованого Атлантичною радою спільно з Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”, було представлено звернення під назвою “Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році”, в якому понад 40 провідних американських експертів і лідерів у сфері безпеки та колишніх посадовців звернулися до президента США із закликом змінити американську політику щодо України з метою допомогти їй перемогти у війні з Росією, а також окреслити чітку перспективу членства України в НАТО на наступному саміті альянсу у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року.

Своєю чергою, Расмуссен, як зауважує The Guardian, назвав три головні причини, чому Україні потрібно запропонувати членство в альянсі. По-перше, на його думку, Україна в НАТО стане “оборонним муром” проти агресивної Росії. По-друге, за його словами, “сірі зони” є небезпечними, й провокуватимуть Путіна на подальші напади, адже “нейтралітету в старому розумінні слова більше не існує”. Наостанок, вважає Расмуссен, українська армія зараз є найбільш загартованою армією в Європі, і являтиме собою "актив та приклад" для інших європейських держав.