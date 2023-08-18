"Звільнення українських територій важливіше за вступ в НАТО" - експерти про заяву Стіана Єнссена

"Вступ в НАТО - це пріоритет для нас, але звільнення територій теж пріоритет, навіть більший. Тому, така заява просто демонструє, що він (Стіан Єнссен ред.) просто не дуже розуміє настрої та інтереси українців".

Озвучення наративів про здачу українських територій в обмін на будь-які поступки, є помилкою, вважають експерти з якими поспілкувався Голос Америки.

Згідно з повідомленнями норвезького видання VG, у вівторок 15 серпня, на публічній дискусії в місті Арендаль, що в Норвегії, керівник апарату генсекретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатись до Альянсу у випадку відмови від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен назвав свою заяву помилковою та вибачився. Він також зауважив, що його коментар був частиною ширшої дискусії. В пресслужбі НАТО також назвали заяву Єнссена помилкою, коментуючи це виданню "Радіо Свобода".

Тим не менш, заява викликала дискусію оглядачів, деякі з яких говорили про тиск на Україну та ризики для подальшої підтримки Києва західними партнерами. Така заява посадовця НАТО може бути "пробним запуском наративу", але це є великою помилкою, вважає Джон Гербст. Американський дипломат, 5-й посол США в Україні та чинний директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" США розповів про це в інтерв’ю для Голосу Америки.

"Як на мене, це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що, мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни, така ймовірність є, таке дійсно можливо. Але озвучувати це в рамках НАТО, без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі – це дуже, дуже велика помилка", - сказав Гербст журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.

Натомість запрошений професор, університету Тафтса та директор центру міжнародних досліджень, ОНУ імені І. Мечникова, Володимир Дубовик зауважив, що збереження українських територій в їх міжнародно визнаних кордонах, є більшим пріоритетом для Києва, аніж вступ в НАТО.

"Керівник апарату, це не політичний діяч, він не формує політику і він не формує прийняття рішень. Тому, ще більш дивно, що він вирішив висловитись на цю тему. Ну і в принципі, це виглядає, як намагання нав’язати щось Україні. Хоча офіційний курс полягає у тому, що Україна сама має приймати рішення про свою територіальну цілісність. Не кажучи вже про те, що якщо Росії дати зараз можливість перемогти, то це лише пришвидшить нову агресію проти України. Тому нічого не вирішить, якби ми зараз відмовились від наших земель. Так, вступ в НАТО - це пріоритет для нас, але звільнення територій теж пріоритет, навіть більший. Тому, така заява просто демонструє, що він (Стіан Єнссен ред.) не дуже розуміє настрої та інтереси українців", - сказав Дубовик спілкуючись із Голосом Америки.

Своєю чергою, Гербст вважає, що позиція Білого дому залишиться незмінною щодо того, що будь-які власні територіальні рішення має приймати лише Київ.

"Я припускаю, що коли адміністрацію Байдена питатимуть про це, під час прес-конференцій, то відповідь буде наступною: умови остаточного врегулювання цієї війни - це рішення, яке має приймати Україна", - сказав Гербст Голосу Америки.

Але попри незмінну позицію Західних партнерів, наративи щодо поступок та тиску на Київ можуть звучати гучніше у найближчі місяці, вважає Дубовик.

"Ми визволяємо наші землі, але дуже повільно, тактично і платимо за це велику ціну. І якщо так буде тривати у наступні тижні та місяці, то все більше й більше голосів на Заході говоритимуть про те, що, мовляв, "може вже прийшов час, дійсно домовлятися Україні з Путіним. Ну, не може Україна звільнити свої території навіть при тому, що ми надали стільки допомоги", - ділиться із Голосом Америки експерт.

За словами Дубовика, Києву варто готуватись до такого тиску та посилювати власні контраргументи.

"Такий тиск буде, але треба просто шукати контраргументи і, звісно, сподіватись на те, що наш контрнаступ буде більш успішним. А також, казати Заходу, що "ні, давайте нам більше зброї і тоді нам буде простіше наступати". Тобто, примирятися із цим та погоджуватись на - "давайте будемо домовлятись" - буде катастрофою для України з точки зору безпеки, геополітики та з точки зору настроїв у суспільстві. Бо ми знаємо, що наше суспільство також цього не підтримає", - підсумовує Володимир Дубовик.

Нагадаємо, коментуючи заяву керівника апарату генсекретаря НАТО, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: "Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО". Про це Кірбі сказав під час брифінгу 16 серпня. Посадовець також спростував інформацію про те, що в адміністрації Байдена ведуться розмови про можливе надання Україні членства в Альянсі, за умови здачі Києвом захоплених Росією територій.

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