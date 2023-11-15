Опитування: Понад 40% американців підтримують надання зброї Україні

За даними останнього опитування громадської думки у США, проведеному новинним агентством Reuters спільно з дослідницькою і консалтинговою компанією Ipsos, 41% респондентів підтримують надання зброї Україні для протистояння російському вторгненню.

Натомість 32% опитаних виступили проти подальшої військової допомоги Україні, а решта зазначили, що вони не впевнені у відповіді. Підтримка надання зброї Україні була сильнішою серед демократів.

Опитування було проведено 13-14 листопада онлайн, й охопило всю територію США. В ньому взяли участь 1006 дорослих американців. Інтервал вірогідності складає близько чотирьох відсотків.

Натомість згідно з результатами опитування, підтримка ізраїльської війни проти ХАМАСу зменшується, впавши на 9% з часу останнього опитування місяць тому, й більшість американців вважають, що Ізраїль повинен оголосити припинення вогню.

Нагадаємо, що відповідно то опитування, проведеного мережею CNN у липні 2023 року, 45% респондентів заявили, що Конгрес повинен надати додаткове фінансування на допомогу Україні, в той час, як 55% були проти.

Серед тих, хто підтримав подальшу підтримку Україні, 60% виступили за надання Україні зброї. Водночас 56% опитаних непокоїлися тим, що війна Росії проти України загрожуватиме національній безпеці США.

Подібно до теперішнього опитування Reuters / Ipsos, в опитуванні CNN демократи більше, ніж республіканці, підтримували надання подальшого фінансування на допомогу Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, американські посадовці заявили про використання близько 95% фінансування, виділеного США на підтримку України, в той час, як президент Джо Байден надіслав запит у Конгрес на додаткове фінансування Ізраїля, України та інших потреб, згідно з яким Україна повинна отримати понад 60 мільярдів доларів допомоги.