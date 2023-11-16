Новий британський міністр закордонних справ спершу поїхав у Київ, щоб підкреслити підтримку України

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон здійснив свою першу офіційну закордонну поїздку в Україну і заявив, що таким чином хоче підтвердити твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією.

«Своїм візитом я хочу сказати, що ми будемо надалі забезпечувати моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку, але понад усе - військову підтримку, яка вам потрібна, і не лише цього року та наступного року, але стільки, скільки буде потрібно», - сказав міністр українському президентові Володимиру Зеленському 16 листопада у Києві.

Камерон визнав досягнення колеги Бориса Джонсона в згуртуванні міжнародної спільноти у відповідь на російську війну, хоч і визнав політичні розбіжності з соратником в Консервативній партії.

Девід Камерон був прем’єр-міністром Великої Британії 2010-2016 р. і вимушено подав у відставку після референдуму щодо Брекзиту, на якому він виступав за збереження членства в ЄС, а Борис Джонсон агітував за вихід.

Очолюючи уряд, Камерон брав участь у визначенні відповіді Заходу на початок новітньої російської війни проти України, коли Російські війська захопили Кримський півострів 2014 року, і російські сили залучилися до початку бойових дій на Донеччині й Луганщині.

Критики зауважують, що тодішні дії західних держав, зокрема виключення Росії з групи G7 і санкції щодо Москви, були занадто м’якими, а тому не змогли стримати Російську владу від бажання подальшого підкорення України силою, що вилилося у відкрите вторгнення 2022 року.

Є також різні оцінки рішення уряду Камерона залишатися осторонь зусиль на чолі з Німеччиною і Францією - так званого Норманського формату і угод у Мінську, на яких європейські країни були посередниками у переговорах України з Росією.